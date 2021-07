Ende der Welt - Die tägliche Glosse Politikerkinder

Die Mutter ist in der CSU, die Tochter in der SPD, der große Bruder bei der FDP und der kleine Bruder bei den Grünen. Die Tochter, der große und der kleine Bruder sind jetzt eine Ampel Koalition eingegangen. Sie haben zwar nicht viele inhaltliche Berührungspunkte, aber der Punkt „Generell gegen eine Mitarbeit im Haushalt“ konnte von allen im Koalitionsvertrag unterschrieben werden. Damit wurde die Mutter überstimmt. Die Einwände des Vaters wurden nicht berücksichtigt, er ist bei den Freien Wählern und scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Susanne Seehofer ist also der FDP beigetreten. Halten wir fest: sie arbeitet bei BMW und zwar nicht am Fließband, ihr Ehemann ist Unternehmer im Energie- und Immobilienbereich, das sieht doch nach einer folgerichtigen Entscheidung aus.Der Vater, Horst Seehofer, hat auch sofort verlauten lassen: „Das ist kein Landesverrat!“. Genau!

Wer weiß, welcher Partei er selbst heute beitreten würde? Der Söder- CSU wahrscheinlich eher nicht mehr. Und dass Kinder politisch aus der Reihe schlagen, das ist nichts ungewöhnliches. Florian Streibl ist bei den freien Wählern gelandet, wo doch sein Vater noch Strauß- Intimus war, und Claudia Stamm, Tochter von Barbara Stamm, ist sogar bis zu den Grünen abgewandert. Man kann’s auch übertreiben. Das hat sie sich dann vermutlich auch gedacht und eine eigene Partei gegründet.

Würden wir noch in dynastischen Zeiten leben, dann wäre Susanne Seehofer Nummer Drei in der Thronfolge, also aussichtslos in Bezug auf den Posten der Ministerpräsidentin und vermutlich schon deshalb in der FDP. Darüber hinaus wäre Horst Seehofer gar nie Ministerpräsident geworden, weil ja Max Strauß als Thronfolger des Übervaters seit 1988 auf diesem Posten säße. Und Markus Söder hätte es schon vor 20 Jahren vor Eifersucht zerrissen.

Dass es auch ganz anders geht, zeigt der Blick auf Andrea Tandler. Die ist der Familienlinie treu geblieben und hat sich nach der Zwangsversteigerung des elterlichen Hotels in Altötting als Maskenhändlerin von der öffentlichen Hand geholt, was sie gebraucht hat. So rund 30 Millionen an Provisionen halt. In die aktive Politik musste sie dafür gar nicht erst eintreten, weil sie ja noch aus alten Zeiten die Telefonnummer von Monika Hohlmeier gespeichert hatte.

International ist das ohnehin die verbreitetere Variante. Der Sohn von Joe Biden heißt Hunter, also Jäger und hat in der Ukraine als Gaslobbyist so manchen Bock geschossen. Der Sohn von Silvio Berlusconi wurde Vorstand im väterlichen Medienkonzern und ist inzwischen wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

Und so richtig stringent läuft’s ja sowieso nur noch in Nordkorea. Opa- Sohn- Enkel. Kim sin Jung’, wie man im Rheinland sagt. Dass dieser sich in letzter Zeit so sehr fürs Vaterland aufgearbeitet hat, dass er neulich in den nordkoreanischen Staatsmedien als „ausgemergelt“ beschrieben wurde, zeigt, wie eigen die Welten sind, die in Dynastien entstehen können. Angesichts dieses gewaltigen Spektrums ist der FDP- Beitritt von Susanne Seehofer ja schon fast keine Meldung mehr wert.