Ende der Welt - Die tägliche Glosse Online-isierung

Zur Abwechslung mal ganz was Neues: Ist doch glatt diese Woche rausgekommen, dass deutsche Schulen bei der digitalen Ausstattung im internationalen Vergleich weit, weit hinten liegen. Wer hätte das nach all den Erfahrungen in einem halben Jahr Homeschooling auch nur im Entferntesten für möglich gehalten, frage ich mich?

Und noch was frage ich mich, das allerdings schon länger: Wo will man eigentlich hin mit all der Digitalisierung in der Schule und am Arbeitsplatz? Schulen sind doch nicht nur Lernfabriken. Es sind doch auch Trainigszentren für gesellschaftliches Zusammenleben, für Konflikte und deren Bewältigung, für erste Freund- und später für erste Liebschaften. Ich habe mein erstes Kabarett in der Schule gemacht - über skurrile Lehrer und ihren Unterrichtsstil. Es gibt welche, die haben das, obwohl schon lange in Pension bis heute nicht vergessen.

Das lässt sich nicht digitalisieren, wurscht, wie gut oder schlecht die Ausstattung in der Schule ist. Aber auch dafür taugt Corona. Wie hat Dr. Markus Söder gesagt? Wir dürfen das durch Corona Erlernte nicht wieder verlernen! Genau. Das haben wir nämlich bis März gedacht: Dass wir Schulen brauchen. Jetzt merken wir, wenn wir nur die digitale Ausstattung passend machen, können wir uns die Schulen womöglich sparen.

Man bedenke den Wert der Immobilien! Teilweise handelt es sich um historische Bausubstanz in besten Innenstadtlagen. Das Leopoldinum in Passau, das Wittelbacher- Gymnasium in München, das Melanchton- Gymnasium in Nürnberg. Das ließe sich doch versilbern. Wohnen, wo einst Griechisch gepaukt wurde. Panta rhei. Alles fließt, wie der Humanist sagt.

Und mit den ganzen Halbruinen aus den 60ern, da könnte man’s machen wie mit den Karstadt- Immobilien. Weg damit und den Baugrund versilbern. Moderne Shopping Malls. Gut, eingekauft wird zwar heute auch online, aber da geht noch eine Runde Neubau und Abriss, bevor auch da endgültig Schicht ist im Schacht.

Und was die Land-Schulen betrifft: Dort kommt’s doch auf eine leerstehende Immobilie mehr auch nicht mehr an…

Es hilft ja nichts, wir müssen nach vorne schauen. Wenn es vor 200 Jahren die Säkularisation in Bayern nicht gegeben hätte, dann würde heute noch die ganze Münchner Innenstadt mit Klöstern vollstehen. Dann hieße es Franziskanerkloster, statt FC Bayern- Erlebniswelt.

Eines hat die neueste Pisa- Erhebung zur Digitalisierung der Schulen aber auf jeden Fall klar zu Tage gefördert: Deutschland muss ein sehr, sehr reiches Land sein. Ja! Es bewegt sich zwar nichts, aber eine Digitalisierungsministerin im Kanzleramt, die können wir uns trotzdem leisten.

Gut, vielleicht ist sie gerade in Kurzarbeit. Möglich.

Eben alles eine Frage der Perspektive.