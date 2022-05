Ende der Welt - Die tägliche Glosse Offene Briefe

In einem Offenen Brief zeigen die Unterzeichner ihre Geschlossenheit. Was nicht heißen muss, dass in einem geschlossenen Brief die Unterzeichner ihre Offenheit zeigen. Bei Offenen Briefen ist das Problem, dass man nie weiß ob sie auch wirklich bei dem Adressaten ankommen oder nicht. Einschreiben mit Rückschein ist nicht möglich und wenn der Empfänger sich über die an ihn gerichteten Zeilen nicht äußert ist es eigentlich auch egal, denn das tun genug andere. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Briefe schreiben, das war einmal etwas Alltägliches und noch heute fordert die Post offen dazu auf. 2019 gab es sogar eine Briefmarke mit dem Slogan „schreib mal wieder“.

Was man bei der Bonner Briefbeförderungsfirma damit wahrscheinlich eher nicht gemeint hat, sind „offene Briefe“. An Sich ja ein Widerspruch in sich. Ein offener Brief. War früher ein Brief offen, dann war er entweder von der Stasi überm Dampfbad illegal geöffnet worden oder es handelte sich um eine „Drucksache“, was ein behördendeutsches Wort für Werbung war und daher zumeist unbesehen im Papierkorb landete.

Wenn heute ein Brief offen ist, dann handelt es sich dabei auch um eine „Drucksache“, allerdings kommt der Druck vom Inhalt. Je mehr unterschreiben, desto größer ist der Druck. Den Brief von Alice Schwarzer an den Kanzler GEGEN die Lieferung sogenannter schwerer Waffen in die Ukraine haben inzwischen Hunderttausende unterschrieben. Ob ihn der Adressat indes überhaupt gelesen hat ist nicht bekannt. Beim Gegenbrief von Ralf Fücks FÜR die Lieferung solcher Waffen haben inzwischen auch viele unterschrieben und dann gibt es natürlich noch Neben-, Zusatz- und Ergänzungsbriefe von solchen, die sich dazu berufen fühlen. Schließlich soll nächstes Jahr der Senf knapp werden, es gilt also, sich ran zu halten.

Und der klassische Weg in der Demokratie, nämlich in der Debatte zum Kompromiss zu finden, der ist aus der Mode, seit Twitter Kommunikationsplattform Nummer eins wurde. Wer am schnellsten einen raus haut steht im Rampenlicht - zumindest bis die nächste steile These folgt. So wurden aus Corona- Maßnahmen- Kritikern Covidioten und aus Leuten, die sich impfen ließen Schlafschafe und so werden jetzt aus Pazifisten Friedenshetzer oder solche, die sich vor Putin in die Hose machen.

Hier bekommt das Wort „Briefgeheimnis“ eine völlig neue Bedeutung

Den Waffen befürwortenden Briefeschreibern gilt der Wunsch nach Frieden bestenfalls als naiv, Siegesrhetorik hingegen als das Gebot der Stunde. Bleibt die Frage, was eine von den USA bis an die Zähne bewaffnete Ukraine ausgerechnet mit altem deutschen Kriegsgerät anfangen soll?

Hier bekommt das Wort „Briefgeheimnis“ eine völlig neue Bedeutung. Ein Kompromiss wäre zum Beispiel die Lieferung des G36, unseres ultraleichten Sturmgewehrs von Heckler und Koch. Das verfehlt unter Dauerfeuer sein Ziel um bis zu 6 Meter weil sich der Lauf verzieht. Durchaus ein pazifistischer Ansatz mitten im Gefecht.

Ich finde es übrigens auffällig, dass wenige - ich glaube sogar gar keine - Militärs offene Briefe unterschrieben haben. Womöglich, weil sie ein Geheimnis kennen: Krieg ist die radikalste Form der Abrüstung. Mit dem klitzekleinen Nebeneffekt, dass hinterher alles kaputt ist.