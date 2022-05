Ende der Welt - Die tägliche Glosse Oberammergau

Im kalten Krieg war die Angst vor dem Russen enorm. „Der Russe kommt“ war damals in aller Munde, mehr noch als derzeit. Hinterfotzige Menschen haben dann gerne gefragt: „ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt…?“

Diese Frage stellt sich ab morgen in Oberammergau erst einmal nicht. Denn da kommt die ganze Welt. Schließlich beginnen die Passionsspiele. Dieses Mal hat’s statt zehn zwölf Jahre gedauert, weil das Gelübde von 1634 zwar die Pest vom Ort ferngehalten hat, für andere Seuchen jedoch offenbar ungültig war.

Und in diesen 12 Jahren hat sich ja jede Menge verändert, sodass sich unweigerlich die Frage aufdrängt, wie zeitgemäß müssen Passionsspiele sein? Proteste von militanten Tierschützern gegen den Einsatz von Eseln beim Einzug in Jerusalem gibt es bereits. Man darf also gespannt auf erste Forderungen warten, die Bergpredigt zu gendern und den sogenannten Judaslohn von 30 Silberlingen der Inflation anzupassen.

Auch das mit den langen Haaren ist so eine Sache. Seit einer „fridays for future“ Demo in Hannover wissen wir: Lang ist noch ok, aber wehe, die langen Haare verfilzen. Das könnte als Dreadlocks gelesen werden und Dreadlocks bei Weißen gehen gar nicht.

Wobei die kulturelle Aneignung in Oberammergau ja schon viel früher beginnt. Darf ein Oberbayer einen galiläischen Juden spielen? Identitätspolitisch ein klares No go. Und will Mercedes da Sponsor sein? Klarer Fall von Kontaktschuld.

Im Grunde sollte man die Idee des Passionsspiels ausweiten

Das ist das Schöne, heute. Dass man alles zerreden kann, wenn man will. Ich schließe mich da nicht an. Die Passionsspiele sind wichtig, gerade jetzt, nach Corona. Man denke nur an den darniederliegenden Tourismus-Sektor! Und Religion war immer auch ein Geschäft. Allein der Ablass- oder Reliquienhandel!

Im Grunde sollte man die Idee des Passionsspiels ausweiten. Auch auf andere Stoffe. Nehmen sie den Niedergang der CSU. Also wenn das kein Stoff für eine bayerische Passion ist, dann weiß ich’s nicht. Ich sehe die einzelnen Akte vor mir. Der Geist von Kreuth. Der Meineid des Zimmermanns. Strauß fliegt nach Moskau. Franz Josef’ Himmelfahrt. Die Schmutzeleien des Markus. Das Mautdebakel. Sauter und Nüßlein beschaffen Masken, verzichten auf Silberlinge und nehmen statt dessen 11 Millionen Euro. Und final: Die Wahl 2023. Der Schlussakt in völliger Dunkelheit. Zwischen den Akten gibt es lebende Bilder, wie in Oberammergau:

Strauß zerfetzt den Spiegel.

Stoiber macht sich ein Glas Sekt auf.

Erwin Huber fragt die Frösche.

Söder sägt am Stuhl Seehofers.

Eine Aufführung der Superlative wäre das. Wie sagte Karl Marx? Geschichte wiederholt sich zwei Mal: als Tragödie und als Farce. Und in Bayern auch noch als Passionsspiel.