Ende der Welt - Die tägliche Glosse Nockherberg, Bier und Cannabis

Steckerlfisch über Grill-Cannabis-Kohle zart gegart dazu eine resche Hanfbrezn und danach ein Verdauungstütchen. Oder auf der Wiesn, neben dem obligatorischen O’zapt is jetzt auch ein O‘zünd is. Die CSU in Bayern findet das gar nicht gut und hat als Erfinderin des Paralleluniversums ein Gutachten zur Cannabislegalisierung in Auftrag gegeben. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich