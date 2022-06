Ende der Welt - Die tägliche Glosse Neun-Euro-Ticket

Allerdings wissen treue Bahnfahrer zu schätzen, was Nelson Mandela mal sagte: „Nichts ist mit dem Gefühl vergleichbar, an einen vertrauten Ort zurückzukehren und zu merken, wie sehr man sich verändert hat.“ Mancher Pendler fängt nach der Weichenstörung sogar ein ganz neues Leben an, Ausflügler kommen mit Störungen im Betriebsablauf zurück, und es soll vorgekommen sein, dass Zugreisende alles aufgegeben haben, sogar die Hoffnung auf Anschlüsse. Frei nach dem Motto, das wir Mark Twain verdanken: „Gegen Ziele ist nichts einzuwenden, sofern man sich nicht von Umwegen abhalten lässt.“

Albert Einsteins Relativitätstheorie

Könnte aber sein, dass dann schwarze Löcher mit drauf sind, vor allem in München und Stuttgart. Dort wird ja gearbeitet, und manche Baugruben sind so massiv, dass sie mit Albert Einsteins Relativitätstheorie nur noch schwer in Einklang zu bringen sind: Zeitpläne rotieren in ihrer Nähe jedenfalls so schnell, dass sie dabei Unmengen von Terminen ausstoßen. Die sind am Nachthimmel als Signalstörungen erkennbar. Die Leute werden sich noch wundern, was sie für neun Euro alles bekommen! Was damit gemeint ist? „Ich habe auf meiner Reise viele Leute getroffen, sogar mich selbst“, sagte der Schriftsteller James Baldwin einmal. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen jemand beim Warten auf Anschlussreisende bekannt vorkommt.