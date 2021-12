Ende der Welt - Die tägliche Glosse Neues Kabinett

Unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“ will die neue Regierung unter Olaf Scholz Deutschland so richtig voranbringen. Deswegen sind jetzt erst mal fast alle fluchtartig weg aus Deutschland. Die Baerbock, der Scholz, der Lindner, die Europa-Staatsministerin, alle in Frankreich. Wenn dann alle wieder da sind, ist erst mal Weihnachten und dann Neujahr und im Februar kann man das mit dem Fortschritt ja mal wagen. Ah nein, geht ja auch nicht, da sans dann bestimmt alle in den USA. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich