Ende der Welt - Die tägliche Glosse Natur auf Rezept

Kanadier gelten ja gemeinhin als Rossnaturen. Gestählt im Kampf gegen Grizzly und Co., erfahren beim Überleben in der endlosen kanadischen Waldwildnis, die haut so leicht nix um. Und wenn doch: Dann haben sie künftig das Heilmittel quasi um sich rum: Die Natur nämlich. Die Naturparks. Kanadas Ärzte können nämlich nun Natur auf Rezept ausstellen: Eine solche „park prescription“ beinhaltet den ärztlichen Rat, sich für die eigene Gesundheit an die frische Luft, in das nächste Grün zu begeben. Schon 20 Minuten Einnahme von „Nature“ sollen den Blutdruck merklich senken und dem Stress den Garaus machen.