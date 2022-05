Ende der Welt - Die tägliche Glosse NATO-Bier aus Finnland

Die Finnen brauen gegen alle denkbaren Zusammenstöße neuerdings ein NATO-Bier, und zwar in blauen Dosen mit einem geharnischten Ritter als Werbefigur, samt Helm und Visier. Aber ob 5,3 Prozent Alkohol reichen, um die wichtigsten finnischen Häfen einigermaßen eisfrei zu halten? Oder will die Olaf-Brauerei in Savonlinna etwa vorsichtshalber die Blechbüchsenarmee der Augsburger Puppenkiste auffüllen, was im Kreml sicher nicht als Verständigungsangebot interpretiert würde, sondern eher als unmittelbare Bedrohung der Lech-Flanke. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Wir alle müssen uns derzeit ja irgendwie rüsten für die Herausforderungen der Zukunft. Das Leben als solches hat halt keinen Aufprallschutz. Bei den Russen fehlen die Airbags mangels Computerchips demnächst in den Autos, bei uns in den Heizkostenabrechnungen.

Und die Finnen? Die brauen gegen alle denkbaren Zusammenstöße neuerdings ein NATO-Bier, und zwar in blauen Dosen mit einem geharnischten Ritter als Werbefigur, samt Helm und Visier. Aber ob 5,3 Prozent Alkohol reichen, um die wichtigsten finnischen Häfen einigermaßen eisfrei zu halten? Oder will die Olaf-Brauerei in Savonlinna etwa vorsichtshalber die Blechbüchsenarmee der Augsburger Puppenkiste auffüllen, was im Kreml sicher nicht als Verständigungsangebot interpretiert würde, sondern eher als unmittelbare Bedrohung der Lech-Flanke.

Wie auch immer: Die Finnen trinken ja gegen alles, gegen die Dunkelheit, die Kälte, die Einsamkeit und den Tango, warum sollen sie dann nicht auch gegen die Russen ein paar Schlückchen in Stellung bringen? Angst haben sie jedenfalls keine, wird dort beteuert, auch, wenn Putin den bevorstehenden NATO-Beitritt des Landes als „Fehler“ bezeichnete.

Bisher prosteten sie dort ja in alle Richtungen. Mag sein, dass die Theken jetzt auf halbem Wege nach St. Petersburg enden und sich wieder deutlich mehr Finnen am Eisernen Vorhang festhalten statt an den Fahrplänen der Ostseefähren. Immerhin, gegen Wodka unterliegen die Russen ja regelmäßig, manchmal sogar bis unter den Tisch, und wenn sie dort Bier vorfinden, könnte die Neuordnung der Einflusssphären tatsächlich deutlich einfacher werden, zumal in der Arktis, wo Getränke bekanntlich niemals schal werden.

Am Brauereistandort Savonlinna soll übrigens schon mehrfach in der Geschichte Finnlands gekämpft worden sein, vermutlich mal gegen den Schlaf, mal gegen die Mücken und mal gegen den Polarkreis, die Burg St. Olaf steht aber noch, was man ja nicht von allen Finnen behaupten kann. Aber wer jeden Tag zwischen dem Bottnischen Meerbusen und der Kola-Halbinsel aufwacht, der hat allemal das Recht, etwas länger liegen zu bleiben. Auch von dort aus lässt sich die Gefahr im Auge behalten, meist aber nur in einem. Ob und wie sich das NATO-Bier auf die internationale Sicherheitslage auswirkt, wird sich natürlich erst erweisen, wenn die Kampfgruppen Hopfen und Malz aufeinandertreffen und dem Bündnis die Schaumkrone aufsetzen, hoffentlich ohne Stabilisatoren.

Aber Finnen brauchen solchen Schnickschnack ja nicht mal beim Seegang auf der Ostsee, weil sie auf der Fähre weniger darauf achten, sich auf den Beinen halten, als ihren Durst. Wie die erhöhte Stammwürze der NATO bekommt, müssen die nächsten Manöver zeigen.

