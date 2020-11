Ende der Welt - Die tägliche Glosse Monolithen

Wenn plötzlich etwas da ist, was vorher nicht da war und das nur deshalb auffällt, weil es nicht in die Landschaft passt - woran denkt man da? Manche denken an die bucklige Verwandtschaft, die spontan vor der Tür steht. Manche denken immer noch an Trump. Manche denken an den von einem Polizeibus angeführten Flüchtlingstreck 2015 in Niederbayern. Aber wer denkt an einen silberfarbenen Metall- Monolithen im roten Wüstensand von Utah? Erst einmal niemand.

Das war ja genau das Überraschende, wo sie den diese Woche beim Schafe zählen aus dem Hubschrauber heraus entdeckt haben. Wahrscheinlich haben sie erst einmal gedacht: „Hoi, sind wir beim Schafe zählen eingeschlafen und haben’s geträumt?“ Aber nein, es handelt sich um die Wirklichkeit.

Man kennt den Effekt: Du siehst jemanden oft im Fernsehen und auf einmal steht er vor Dir und Du denkst Dir: „Sch…ande, den gibt’s wirklich!“ Beim Helmut Kohl ist mir das zum Beispiel seinerzeit passiert. Der war ja auch so was wie ein Monolith. Bis er dann von der Merkel abgeräumt worden ist. Und jetzt steht sie selber in der politischen Landschaft rum wie eine Monolith-in. Der Unterschied zum silberglänzenden Monolith von Utah besteht allerdings darin, dass die Frau Merkel die Landschaft an sich angepasst hat, weswegen gar keinem mehr auffällt, dass sie fehl am Platze ist. So musst Du es machen, dann läuft’s als Monolith.

Ist dem Seehofer nicht so ganz gelungen. Da bröckelt’s gewaltig. Der löst sich praktisch im Amt selber auf mit dem umgekehrten Effekt, dass die Leute irgendwann denken werden, den hat’s gar nicht gegeben. Man nennt das in der politischen Geografie auch den SPD-Effekt. Und gerade weil der eintreten kann ist es wichtig, rechtzeitig die eigene Bedeutung zu sichern. Mit einer Biografie zum Beispiel. Das kann man machen wie der Jens Spahn und schon mit 38 Jahren eine rausbringen. Gebraucht bei Amazon für 9 Euro zu haben. Aber reicht das? Zum Kanzler vielleicht, aber nicht zum Monolith.

Da bröckelt’s gewaltig

Grade heutzutage. Wir leben in einer Zeit des Bildersturms. Wer nicht ins Bild passt, kommt weg. Je nach Windrichtung kann das schnell gehen und jeden treffen. Bismarck zum Beispiel. Der steht überall in Deutschland rum. Der eiserne Kanzler in Stein gehauen. Aber womöglich nicht mehr lang. Aus bayerischer Sicht muss ich sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn dieser Monolith verschwinden würde, wenn auch aus anderen Gründen wie den aktuell angeführten.

Monolith als Konzept ist out. Wenn dann „Monolith light“. Hochgradig flexibel und anpassungsfähig und notfalls leicht abzubauen und zu vollständig molekular und CO2- neutral zu recyceln. Und wenn dann alles weg ist, dann ist auch wieder Platz für neue Monolithen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.