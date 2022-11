Ende der Welt - Die tägliche Glosse Moet-Champagner-Lager laufen leer

Nicht wenige haben ja das unbestimmte Gefühl, dass es nicht mehr so richtig perlt und schäumt in der Welt, aber die können sich jetzt alle beruhigt zurücklehnen: Die Champagner-Branche moussiert geradezu, kohlallmählich werden sogar die Bestände knapp, heißt es von dort.

Wer wirklich dazu gehört, erkennt man an der Mehrfachsteckdose. Nun haben wir ja nach der Pandemie alle etwas Nachholbedarf, was Luxus betrifft. Die einen kaufen sich Sneaker für 12.000 Euro oder eine Handtasche zum Preis einer Doppelhaushälfte, andere tanken Diesel und wieder andere protzen mit Warmwasseruhren. Rapper dürften ihre Goldkettchen ausmustern und stattdessen Kohlendioxidpatronen tragen, denn auch die sind ja inzwischen rar und unerschwinglich.

Champagner als wahres Symbol unserer Zeit

Und wer wissen will, wo oben ist, muss nicht mehr in die VIP-Lounge, sondern in den Grundtarif. Dort verwöhnen Stromanbieter Leute, die schon alles haben, außer Angst vor der Abrechnung. Der Champagner ist also das wahre Symbol unserer Zeit: trocken, kühl und elitär, passend zur Ölheizung wie zum offenen Kamin, Hauptsache teuer. Wer anderen zeigen will, dass es nicht drauf ankommt, kann heutzutage ja mit einem Vollbad Furore machen, vorausgesetzt der Schaum wurde mundgeblasen und außer der Gummiente geht niemand ins Wasser.