Ende der Welt - Die tägliche Glosse Methansteuer auf Kühe?

Neuseeland will klimaschädliche Emissionen reduzieren – und fängt mit einer Steuer auf die methanträchtigen Blähungen und Rülpser der Kühe an. Rinder gibt es doppelt so viele wie Zweibeiner dort, es lohnt sich also. Mit den 26 Millionen Schafen legt man sich dagegen lieber nicht an… Eine Glosse von Heinz Gorr.

Sie wollen mal wieder die Ersten sein, jedenfalls wenn es nach der Regierung geht: Nicht gleich, aber doch ab 2025 sollen Fürze und Rülpser in Neuseeland besteuert werden. Bestimmt hat das eine Minderheit, nämlich die paar Leute, die den Inselstaat regieren.

Klar, in Demokratien ist das so, doch in diesem Fall hat man über die Köpfe von 10 Millionen Betroffenen hinweg entschieden, ohne ein einziges Stimmungsbild einzuholen. Paarhufer haben eben keine parlamentarische Lobby, schon gar nicht vertritt jemand die Devise "Rinder an die Macht!". Die klimaschädlichen Emissionen der Kühe, in erster Linie Methangas, das den Mägen und Därmen der Wiederkäuer entströmt, will man deutlich reduzieren. So dass neuseeländische Landwirte "nicht nur die besten der Welt" sind, sondern darüber hinaus auch "die besten für die Welt", wie es Premierministerin Ardern formulierte.

Dass sie fortschrittlich sind, haben die Kiwis längst bewiesen, beispielsweise als es um das Wahlrecht für Frauen ging, 1893 waren sie der restlichen Welt damit weit voraus. Es gibt in den wissenschaftlichen Fakultäten rund um den Globus sehr unterschiedliche Bewertungen, welchen Anteil denn abgehende Blähungen und das relaxte Aufstoßen der Hornträger am Klimawandel haben: je nach Expertenmeinung geht das von einstelligen Prozentzahlen bis fast zu einem Viertel.

Mut macht da pessimistischeren Gemütern unsere EU-Kommissionspräsidentin: Auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow letzten November erklärte sie gewohnt gestenreich und mit einer zwingenden Metaphorik, Methan sei so etwas wie "eine Frucht, die am tiefsten am Baum hängt". Nun gibt es in unseren Breiten ja kaum nennenswerte Treibhausgasbaumbestände, doch irgendwann war auch den Gipfelteilnehmern klar, was Ursula von der Leyen gemeint hatte: Methan, ein Brandbeschleuniger der Klimakrise, sei leichter und schneller zu reduzieren als das viel populärere CO2.

"Furzsteuer"

Wie Neuseeland das händeln will mit einer Steuer auf bovine Flatulenzen, ist noch nicht raus; 2003 gab es down under schon mal einen Anlauf für dieses Gesetz, als "Furzsteuer" verhöhnt, löste es sich aber schnell in Luft auf. Heutzutage argumentieren schlaue Agrarökonomen völlig anders und sagen, schaut euch doch mal virtuelle, digitale Klimaschädlinge an, die weder Milch noch Fleisch abwerfen: So haben Forschende der Uni von New Mexico die Emissionen des Bitcoin-Handels untersucht. Dieses unsichtbare Gewerbe blies 2016 noch eine knappe Tonne CO₂ raus - pro Coin, im letzten Jahr dagegen schon 113 Tonnen.