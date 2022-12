Ende der Welt - Die tägliche Glosse Medikamente knapp

Wenn Sie heuer jemanden an Weihnachten wirklich überraschen und was schenken wollen, womit niemand rechnet, dann legen sie ihm oder ihr ein Packerl Ibuprofen unter den Christbaum. Also, sofern sie eines herkriegen. Sonst verschenken Sie halt Ihren Restbestand. Angesichts der Arzneimittel-Knappheit im Lande hat der Präsident der Bundesärztekammer diese Woche schon Medikamenten-Flohmärkte empfohlen, bedenkenlos auch für Medikamente, die schon einige Monate abgelaufen seien.

Da kann man dann handeln, wie es sich auf einem Flohmarkt gehört. 20 Ibu für eine halbe Flasche Hustensaft. Der ist leider abgelaufen, sonst gäbe es womöglich noch 10 Amlodipin mit dazu, für den Blutdruck. Hätte man das bloß vor ein paar Monaten geahnt, dass Medikamente plötzlich so wertvoll werden, man hätte seine ganzen der Inflation ausgesetzten Euros von der Bank direkt in die Apotheke getragen und in Tabletten und Säften angelegt. Rendite 50%. Locker!

Leider sind ja nicht nur Erkältungsmittel knapp, sondern auch lebenswichtige Medizin vom Asthmaspray bis hin zu Krebsmedikamenten. Da wird’s dann schon weniger lustig und man fragt sich einmal mehr, was ist bei uns eigentlich noch alles verbockt worden in den letzten Jahren? Oder anders gefragt, was wird in Deutschland eigentlich noch produziert? Unsere Solarzellen kommen aus China, die Kabelbäume für die Autos aus der Slowakei, das Gas kam aus Russland, in Zukunft kommt es aus Katar, das Sonnenblumenöl aus der Ukraine, die Senfsaat auch, die Klamotten aus Bangladesh, die Medikamente aus Indien und China und die Fachkräfte… da ist man grade dran aber welche gut ausgebildete Fachkraft zieht es ernsthaft in ein Land, wo die Medikamente auf Flohmärkten gehandelt werden?

Unsere ausgestattete Bundeswehr

„Auf Sicht fahren“, nannte man das in der Merkel-Zeit und jetzt stellt man fest, im dichten Nebel kommt man damit schnell sehr tief in den Morast. Aber zum Glück haben wir ja eine gut ausgestattete Bundeswehr, die uns aus diesem Baaz wieder rausziehen kann… Spaß!!

Was fragt unsere Bundes-Selbst-Verteidigungsministerin Lambrecht besorgt, wenn man sie bittet, Panzer zu schicken? „Alle beide!?“, Nein. Wir nehmen einfach die Bahn. Und zwar die nach „Zug fällt aus“, die fährt in Deutschland im Minutentakt.

Wie schön, dass uns in den nächsten Tagen wieder Ministerpräsidenten, Bundeskanzler und der Bundespräsident in ihren Weihnachtsansprachen versichern werden, dass wir das alles schon im Griff haben und wir zuversichtlich ins neue Jahr blicken sollen.

Den Strom für diese Übertragungen könnte man eigentlich einmal einsparen. Symbolisch, quasi. Das bringt zwar nicht die Welt aber irgendwo muss man ja anfangen.