Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mathe-Abitur

Er hatte doch extra die Version Corona freigegeben. Als er nochmals den Umschlag mit der Aufschrift „Mathe-Abitur Version C“ aus dem Brief zog, viel folgende Notiz auf seinen Schreibtisch: „Für das Mathe-Abitur stehen drei Versionen zur Auswahl, A, B und C, wobei C das schwerste ist. ACHTUNG! DAS C STEHT NICHT FÜR CORONA. C liegt diesem Brief bei. Sollten sie, Herr Minister Piazolo, schon jetzt C freigeben, werden A und B nicht verschickt.“ Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich