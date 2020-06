Ende der Welt - Die tägliche Glosse Mallorca sperrt weg

Eine geniale Idee, die sich die Regionalregierung der Balearen da zusammen mit den Reiseveranstaltern ausgedacht hat: Ab Montag sperrt der Ballermann wieder auf – nur für DEUTSCHE Touristen! Dieser Plan hat so viel Charme, der kann unmöglich zustande gekommen sein, ohne dass die deutsche Regierung ihre Finger dabei im Spiel hatte. Möglicherweise auch die österreichische und die bayerische, aber der Reihe nach.

Deutsche Partywütige nach Malle zu verfrachten, löst gleich mehrere Probleme auf einmal: Wer dort Urlaub macht, ist Friseuse, Automechaniker oder Bürokauffrau und deshalb eh grad auf Kurzarbeitergeld. So zumindest die Vorstellung der akademischen Elite, die im Home Office beim zweiten Cappucino aus der 2000-Euro-Jura-Siebträgermaschine mit degoutanter Verachtung auf Junggesellinnenabschiede in der Schinkengasse blickt. Dieses Bildungsprekariat ist also für die Volkswirtschaft derzeit sowieso nur eine Belastung. Deshalb ist es wunderbar, wenn es sein verbliebenes Geld in Flugtickets, Sangria-Eimer und grüne Corona-Hüte aus Plüsch investiert. Das sind die Superspreader, jung, dumm, unverwundbar, in Bus und Bahn, in den Parks und Fußgängerzonen Deutschlands auf Abstandsregeln pfeifend. Es ist also gut, wenn sie weg sind. Wenn wir sie nun auf Mallorca in Party-Quarantäne stecken, kann sich möglicherweise doch eine Herdenimmunität bilden. Dass da vorher niemand drauf gekommen ist! Nicht die Alten müssen wir wegsperren, sondern die Jungen! Die meisten werden es wohl überleben, und diejenigen, die es mit dem Alkohol und all den anderen Drogen, die auf dem Ballermann zu den Grundnahrungsmitteln zählen, übertrieben haben, landen halt im Beatmungszelt, das man praktischerweise gleich hinter dem Casa de Jamon aufbaut.

Mit diesem Konzept schlagen wir also mehrere Fliegen mit einer Klappe: Erstens: Tourismusbranche gerettet. Zweitens: Den südeuropäischen EU-Mitgliedern geholfen, ohne einen Cent für schwer vermittelbare Corona-Bonds auszugeben. Drittens: Deutschland kann aufatmen und die Maske abnehmen.

So lässt sich der Piefke perfekt weiter melken!

Und das Ganze lässt sich weiterdenken, denn es müssen neben Mallorca weitere Superspreader-Geldmaschinen am Laufen gehalten werden: Denken wir an Ischgl. Ein Tal ist ja auch nichts anderes als eine Insel, nur halt mit Bergen statt Wasser außenrum, lässt sich also perfekt abschirmen. Da dort die etwas besser betuchte Klientel unterwegs ist, also die Key Accounts, Human Ressources Manager und Patentanwälte, könnte Österreich eine Luftbrücke zwischen dem geldigen Ibiza, wo ab nächster Woche ebenfalls wieder Deutsche einreisen dürfen, und dem Flughafen Innsbruck installieren, und die mit goldenen Kreditkarten ausgestatteten Familienväter direkt vom Pacha zum Apres-Ski-Rudelbesäufnis ins Paznauntal bringen. So lässt sich der Piefke perfekt weiter melken!

Apropos melken: Das machen wir in Bayern ja auch ganz gerne, und zwar nicht nur Kühe, sondern auch Oktoberfestbesucher. König Markus sollte sich dieses Konzept genau ansehen: Einfach nächstes Jahr im September alle Feierwütigen ins Armbrustschützenzelt packen, absperren, schauen was passiert. Zur Not können wir ja die Corona-Drive-In-Teststation auf der Wiesn so lange stehen lassen.