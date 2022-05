Ende der Welt - Die tägliche Glosse Luxus-Clogs

Können Sie sich noch an Clogs erinnern? Die hohen Holzschuhe, mit denen ganz früher einmal Frau Antje den Käse aus Holland gebracht hat. Holzschuh-Käse. So ähnlich hat er auch geschmeckt.

Da kann echt keiner meckern. Zumal man für das Geld ja zwei Stück davon bekommt. Ein Paar! Und wenn ihnen die Designer-Clogs irgendwann doch nicht mehr zusagen sollten müssen sie auch noch bedenken: Die Schuhe sind aus Holz. Die können sie dann sogar verheizen. Und so, wie sich die Preise für Brennholz derzeit entwickeln, sollte man ernsthaft darüber nachdenken, sich nicht ein Paar Adidas-Clogs zu kaufen sondern gleich einen Ster davon. Wer weiß was kommt?

Apropos „läuft“: Eines sollten sie mit diesen Schuhen niemals tun: Sie tragen

Die Frage dabei ist ja gar nicht so sehr wer sich’s leisten KANN, sondern wer sich’s kauft, obwohl er es sich eigentlich nicht leisten kann. Und das sind nicht wenige. Schließlich ist ausgeprägtes Geltungsbedürfnis eine der am weitesten verbreiteten Charakter-Eigenschaften überhaupt. Was Elon Musk der Weltraum-Flug oder der Kauf von Twitter, das sind den kleinen Leuten die Adidas x Gucci Clogs. „Läuft bei uns“, will man damit sagen.