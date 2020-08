Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Lieb Fassenacht, magst ruhig sein"

Es dauert nicht mehr lange - bald ist Fasching. Fasching? In Zeiten des Virus? Geht das? Nein, sagt der Gesundheitsminister. Aber ja doch, sagen die Festkommittee-Vorsitzenden... Maskierte Narren also hinter Plexiglas? Büttenreden ohne Publikum? Und Schunkeln mit Sicherheitsabstand? Die Vorbereitungen auf die nächste Session jedenfalls laufen. Eine Glosse von Uwe Pagels.

Es wird nun wirklich allerhöchste Zeit! Für die Vorbereitung der nächsten Session. Der Kampagne. Der Saison. Am 15. Februar 2021 ist schließlich Rosenmontag! Und am 11.11. schon beginnt die närrische Zeit, ob man nun die Weihnachtstage dazurechnet oder nicht. Für die Närrinnen und Narhallesen eilen die Stunden also im Sauseschritt. So viel muß vorbereitet werden, die Wahl der Prinzenpaare, die Festkomitees, die Faschings – oder Karnevalssitzungen – viele derjenigen, die in die Bütt steigen, arbeiten schon längst an ihrem Programm.

Nur: da ist der Gesundheitsminister vor. Jens Spahn, laut eigener Aussage mal Kinderprinz im westfälischen Münsterland, hat gerade verkündet, er könne sich Fastnacht oder Karneval oder Fasching in diesem Winter schlicht nicht vorstellen. Schunkelnde, feiernde, gar bützende (für Nicht-Karnevalisten: küssende) Menschen, zu hunderten in einem Saal? Ohne Plexiglas dazwischen oder gar ohne Maske? Eine Gruselvorstellung für den Minister und seine Virologen. Für Nicht-Karnevalisten übrigens auch…

Aber Spahn hat die Rechnung ohne die Narren gemacht – Fastnacht ist ein Feiertag wie Ostern, das kann gar nicht ausfallen, sagt der Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins. Und der Kölner Festkomitee-Präsident assistiert, Karnevalssitzungen mit Hygienekonzept seien durchaus möglich. In Veitshöchheim übrigens planen sie unverdrossen die Fastnacht in Franken, nur vielleicht anders als sonst.

Eieiei – ein Hygienekonzept für den Karneval – muss der Narr oder die Närrin dann neben der Kostümmaske auch noch eine Hygienemaske tragen, ein Maskendoppel also? Sind gefiederte, geblümte oder mit Straß verzierte Masken erlaubt? Unter oder über der Hygienemaske? Soll im Saal nur Ellenbogen an Ellenbogen geschunkelt werden? Oder gar mit zwei Metern Sicherheitsabstand? Sollen die Prunksitzungen ohne Gäste stattfinden – und wer klatscht dann? Was ist mit den ganzen Trompeten und Blechbläsern? Das sind doch Superspreader mit ihren pustenden Geräten! Und der Straßenkarneval? Irgendjemand hat tatsächlich vorgeschlagen, man solle die Kapellen und Wagen stehen lassen, auf der Straße, mit Sicherheitsabstand. Und die Zuschauer sollen vorbeilaufen, auch mit Sicherheitsabstand – dann würde der Rosenmontagszug in Köln vermutlich bis an die Nordseeküste reichen – nur die mögen den Karneval ja gar nicht…

Es ist nicht zum Singen und Lachen, sondern zum Heulen

Und was wird eigentlich aus „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht?“ Freitag vor Rosenmontag im Fernsehen? Mit Millionen Zuschauern? Es ist nicht zum Singen und Lachen, sondern zum Heulen. Ob Spahn, der Kinderprinz, an all die Narren-Seelen gedacht hat, als er in die Bütt stieg und verkündete, er könne sich Fastnacht nicht vorstellen?

Am Faschingsdienstag um Mitternacht wird im Rheinland der Fasching zu Grabe getragen, und erst dann, endlich, findet der Gesundheitsminister seinen Frieden. Und da er selbst im Herzen ein Karnevalist geblieben ist, wird er leise einen alten Vers vor sich hinsummen:

*****

Lieb Fassenacht, magst ruhig sein,

du lässt die Garde nun allein

verloschen ist Dein Lebenslicht

jedoch vergessen wir dich nicht…

Helau