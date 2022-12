Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lebensabschnittshaus - Mein Leben mit Helga

Darf ich vorstellen, Helga meine Lebensabschnittsbegleiterin. Es soll eine Zeit in Deutschland gegeben haben, als die Romantiker ganz gewaltig auf dem Rückzug waren. Verstörte Blicke der Älteren waren nicht zufällig die Folge, sondern durchaus beabsichtigt. Das war wohl so Ende der 70er Jahre. Die Jugend fing an, zwischenmenschliche Kontakte neu zu definieren und zu technisieren. Da gab es Wortungetüme wie Paarbeziehungen oder auch den Geschlechtsverkehr.

Hauptsache das Wort Ehe kam nicht vor, schien es manchmal. Und die ganz technokratischen deuteten Mann-Frau-Beziehungen, später auch gleichgeschlechtliche in Lebensabschnittsbegleitungen um. Siehe Helga. Ok, das passierte eher selten. Aber damit ging auch eine Definition einher. Und sie bedeutete, dass ein Lebensabschnitt eben auch enden kann und damit auch die Begleitung. Tja, Pech gehabt, liebe Helga. 40 Jahre später favorisiert Bundesbauministerin Klara Geywitz das Lebensabschnittshaus. Nach dem Motto: Leute, baut nicht zu viele Einfamilienhäuser, sondern guckt mal, ob nicht schon was in der Familie rumsteht oder so. Und das könnt ihr dann renovieren und wir zahlen euch was drauf.

Verstörte Blicke der jungen Familien, die sich gerade dranmachen, ihr Nest zu bauen, sind nicht zufällig die Folge, sondern durchaus beabsichtigt. Auch hier ist die Romantik auf dem Rückzug. Doch wäre es zu kurz gesprungen, dies nur unter dem Label der angespannten Immobiliensituation zu sehen und dem Plan der Minister, nun doch im Jahr 2023 endlich mehr Wohnungen zu bauen. In dieser Rubrik geht es schließlich darum, auch mal das Grundsätzliche anzugehen.

Mal länger oder auch mal kürzer

Ist der Lebensabschnitt nicht die klare Maßeinheit, nämlich der zwischen Geburt und Tod? Eben! Und was heißt das in der Konsequenz: Innerhalb dieses Abschnitts gibt es viele weitere kleine Einheiten: Zum Beispiel die schöne Begegnung, eher kurz, die Mitgliedschaft in einem Sportverein, vielleicht 25 Jahre mit silberner Ehrennadel. Oder besagte Helga, mal länger oder auch mal kürzer. Und schließlich die Zeit nach der ersten eigenen Bude. Ein Eigenheim, eine Mietwohnung, ein Genossenschaftsanteil oder gleich ein Tiny-Haus? Lebensabschnitte über Lebensabschnitte.