Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lauterbachs Nacht

Der Gesundheitsminister empfiehlt jetzt Alleinerziehenden ihre Babys für die Nacht effizienter zu wickeln. Somit würde das nächtliche Kümmern und Pflegen wegfallen. Die Eltern könnten sich ausruhen, damit sie am nächsten Tag wieder fit sind um sich dann wiederum effizienter um Kinder und Beruf kümmern zu können. Eine klassische Win-Win-Situation. Quasi das Perpetuum Mobile der Pflege. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Manche sagen ja, Gesundheitsminister Lauterbach sei auf dem besten Wege, zum Andi Scheuer der Ampelregierung zu werden. Was für den einen das Mautdebakel war, wird für den anderen der Pflegenotstand.

Vermutlich deswegen ist der Karl diese Woche mal wieder vorgeprescht. „Schwere Nachtdienste in den Kliniken“ möchte er reduzieren um das Pflegepersonal zu entlasten, denn, so ließ er verlauterbachern, Deutschland hat „nicht zu wenig Pflegekräfte gemessen an der Bevölkerung, wir setzen sie nur sehr wenig effizient ein“.

Eine interessante Sichtweise. Nach allem, was mir zu so Ohren kommt, geht viel Arbeitszeit der Pflegekräfte für Dokumentation drauf, sprich für Bürokratie, die man sich im Gesundheitsministerium ausgedacht hat. Ob man da entlasten könnte? Dazu schweigt Karl - was er selten tut.

Statt dessen schlägt Lauterbach also vor, nachts weniger zu pflegen. Klar. Wenn’s dunkel ist muss kein Patient mehr aufs Klo, hat niemand mehr Schmerzen, braucht Medikamente. Von den Intensivstationen ganz zu schweigen. Da liegt man eh nur zum Vergnügen. Nachts sind nicht nur alle Katzen grau, offenbar ist da auch der Gesundheitsminister blind.

Denn auch das hat Karl festgestellt: Es wird zu viel im Krankenhaus übernachtet. Seiner Erkenntnis nach kann ganz viel ambulant gemacht werden, was stationär gemacht wird. Die Beispiele dafür bleibt Lauterbach vorerst schuldig, was damit zu tun haben könnte, dass eine unbehandelte ministerielle Wahrnehmungsstörung vorliegt. Viele im Gesundheitsbereich fragen sich ja schon länger, wie wohl das Wetter so ist, auf Lauterbachs Planenten.

Dabei denkt der Minister nur in anderen Dimensionen. „Raus aus der Komfortzone“, das ist doch das globale Thema. Schließlich ist er Gesundheits- und nicht Krankheitsminister. Pflaster drauf und fertig. Reicht doch, sofern nicht geimpft werden kann.

Und wenn Cannabis erst legalisiert ist, dann stehen noch ganz andere Behandlungsmethoden zur Verfügung. Wäre ja tatsächlich so. Aber auch an dieser Baustelle kommt der Karl nicht so recht voran.

Böse Zungen sagen, sie könnten auf Karl Lauterbach verzichten

Andererseits ist ja Verzicht das neue Großthema. Lauterbach selbst zum Beispiel verzichtet auf anständige Kommunikation und arbeitet gerne eigenbrötlerisch. Und auch wir haben unter Lauterbach schon auf so manches verzichtet. Auf den sechsmonatigen Genesenenstatus bei Corona etwa, wie er woanders in Europa gilt.

Böse Zungen sagen, sie könnten auf Karl Lauterbach verzichten. Das wäre schon Entlastung fürs Gesundheitswesen genug. Aus kabarettistischer Sicht kann ich diese Ansicht nicht teilen. Satiriker sollten im Grunde einen garantierten Anspruch auf mindestens einen Scheuer pro Regierung haben. Und da toppt der vagabundierende Apo- Karl- Ypitker Lauterbach das Dampfplauderkraftwerk Andi 1 glasklar.