Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kurskorrekturen

Von so viel eigener Kompetenz beflügelt hat er in dieser Woche dann gleich nachgelegt. Die Corona-Quarantäne kann weg und nein, sie bleibt doch. Und das innerhalb von 24 Stunden. Das ist schon keine Pirouette mehr, das ist schon der doppelte Erkenntnis-Rittberger. Nach zweimaliger 360-Grad Drehung landet man in derselben Richtung, in der man losgesprungen ist.