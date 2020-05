Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kunst und Kultur

Es gab zwei Vorschläge. Der eine sah vor, dass nur noch ein Darsteller auf der Bühne steht der alle Rollen übernimmt. Statisten werden durch Puppen ersetzt und die Theaterbesucher müssen an ihren Plätzen in die Pedale treten für die Bühnenbeleuchtung. Der andere Vorschlag war, dass Kulturhilfsprogramm aufzustocken. Bei Ersterem war man sich nicht ganz sicher, ob er so gut ankommen würde. Der zweite wurde dann ganz knapp angenommen, unter der Bedingung, die Idee für die Bühnenbeleuchtung zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zu diskutieren. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Für mich ist das heute ein sehr guter Tag! Und schuld daran ist wer? Richtig: Dr. Markus Söder. Ich weiß nicht, ob Sie seine Pressekonferenz zu Kunst und Kultur in Corona- Zeiten gesehen haben, aber das war Söder vom Feinsten.

Dass wir uns nicht falsch verstehen: Ein 200- Millionen- Rettungsschirm für die Kultur ist schon nicht schlecht, bisserl knapp zwar, wenn man bedenkt, um wieviele Arbeitsplätze es hier geht und wie viele Existenzen in diesem Bereich gefährdet sind, aber immerhin besser als nichts. Aber WIE er das gestern verkauft hat, das war schon ein kleines Geschenk ans Kabarett, das man ja auf die 200 Millionen an Kulturhilfen fairerweise noch oben drauf rechnen muss. „Bayern ist ein Kulturland“, den kannten wir schon, aber das Künstler nicht auf Rosen gebettet sind und erhalten bleiben sollen, das war schon eine sehr blumige Formulierung. So wie alte Häuser. Da stellt sich auch immer wieder die Frage, abreißen oder sanieren. Oft lässt man dann nur die Fassade stehen. Du denkst, Du stehst vor einem mittelalterlichen Kloster, dabei ist es eine shopping- mall. So wird es einigen Künstlern nach Corona vielleicht auch gehen.

Der Söder hat ja gestern bereits neue Wege auf der Bühne angedacht. „Müssen da 50 Künstler stehen oder können das auch fünf?“, hat er gefragt. Und vorgeschlagen, dass man Stücke ja vielleicht auch ergänzen kann oder neu interpretieren. Bewirbt sich da jemand zwischen den Zeilen für eine Neuinszenierung in Bayreuth?

Losgehen soll es übrigens wieder nach Pfingsten, aber eigentlich erst im Herbst

Losgehen soll es übrigens wieder nach Pfingsten, aber eigentlich erst im Herbst. Und das Modell ist die Kirche. Also zwei Leute pro Reihe und dazwischen immer eine Reihe frei. Also fürs Kabarett ist das schon mal nichts. Hat der Söder auch gesagt, indirekt: „Don Carlos können sie spielen, Rockkonzerte nicht.“ Und wie heißt’s im Don Carlos? „Geben Sie Gedankenfreiheit, Sir!“. Klingt zur Zeit nach Corona-Demo. War Don Carlos am Ende der erste Impfgegner? Und was weiß Söder darüber? Keine Ahnung.

Für die Details hat er ja auch seinen Kunstminister dabei gehabt, den Sibler Bernd. Zu dem hat er anscheinend ein Verhältnis, ja, bisserl wie zu einem Haustier. Der darf nur reden, wenn der Chef ein Handzeichen gibt. Und dann hat er geredet: „Wenn es keine Spielstätten mehr gibt, hätten wir zwar Schauspieler aber keine Orte mehr, wo sie auftreten können!“ Bernd Sibler, ein Meister der scharfen Analyse. Bei so viel ministeriellem Sachverstand braucht sich die bayerische Kulturszene in Coronazeiten wirklich keine Sorgen mehr zu machen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.