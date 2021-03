Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kruzifix!

Oberammergau hat’s derzeit nicht leicht, das muss man sagen. Die Passionsspiele verschoben, der Barterlaß kaum mit Söders FFP2- Pflicht vereinbar und jetzt auch noch das: Die Kruzifixe stapeln sich. Keiner kauft mehr Oberammergauer Holzschnitzkunst. Zum einen sei das Kruzifix als Tauf- oder Hochzeitsgeschenk aus der Mode gekommen zum anderen sei der Markt gesättigt, heißt es im malerischen Bergdorf. Zugegeben eine schlechte Ausgangslage.

Dass man zur Hochzeit kein Kruzifix mehr schenkt, könnte mit dem Imageproblem der Marke zu tun haben. Besonders wenn in so eine angespannte Lage hinein dann auch noch die Konzernleitung in Rom den Absatzmarkt künstlich verkleinert, indem sie gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen verweigert.

Hinzu kommt, dass dem mittelfränkisch- protestantischen Regierungschef Söder ganz offenbar der Zugang zu alpenländisch- barocker Volksfrömmigkeit fehlt. Es wäre doch ansonsten ein Leichtes gewesen, den Kruzifix- Erlass für Bayerns Behörden und Schulen mit einer Pflicht, ausschließlich Oberammergauer Herrgötter aufzuhängen, zu verbinden. Wenn man die Kruzifix- Pflicht dann noch auf’s Homeschooling ausgeweitet hätte… Ja dann würden die Hergottschnitzer am Fuße des Kofel aus dem Schnitzen gar nicht mehr rauskommen.

Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit.

Es gäbe also durchaus Möglichkeiten, einen gesättigten Kruzifix- Markt wieder in Schwung zu bringen. Darüber hinaus können andere Bereiche als Vorbild dienen. Nehmen Sie Apple. Die haben sich nach dem ersten iPhone auch nicht hingestellt und gesagt, jetzt hat jeder eines, der Markt ist gesättigt. Schluss. Jedes Jahr bringen die ein neues iPhone. Auf Teufel komm raus. Auch wenn diese Formulierung für die Herrgotts- Schnitzerei unpassend wirken mag, der Weg ist vorgezeichnet und muss nur beschritten werden. Wo bleibt das Kruzifix 12 pro? Mit zwei- Kamera- System, Spracherkennung und Auferstehungs- Modus? Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit.

Und heute haben die Leute ja auch so viele verschiedene Herrgötter. Jeder glaubt an was anderes. An Geld zum Beispiel. Jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt an den Euro, aber dann muss man halt Bitcoins schnitzen. Oder gleich das Internet. Das weiß alles, das ist überall, das kennt Deine Sünden. Durchaus göttliche Eigenschaften. Und andererseits eine echte Herausforderung für die Oberammergauer: Schnitzen Sie einmal das Internet. Das ist nicht leicht, aber wenn’s gelingt mit Sicherheit spektakulär.

Man braucht halt eine Einstellung dazu. Und die ist ja in Oberammergau durchaus angelegt. Die meisten Holzbildhauer dort arbeiten heute schon auf Bestellung. Der reine Herrgottsschnitzer ist tot, hört man. Das wäre übrigens auch eine Aussicht für den Alfred Sauter, wenn sie ihn jetzt in der CSU nausschmeißen: Asyl als Auftrags-Schnitzer in Oberammergau. Weil für Geld macht der alles.