Ende der Welt - Die tägliche Glosse Krönungshelfer gesucht

Dieses Wochenende ist Fristende! Nicht für die Grundsteuer oder ihren alten Diesel, nein. Es geht um Höheres. Wer an der Krönungszeremonie für König Charles im Mai mitwirken will, der muss bis heute im Palast seine Bewerbung abgegeben haben.

Wobei „mitwirken“nicht heißt, die Krone aufsetzen, die Kutsche fahren oder die Musik machen. Nein, es geht um klitzekleine Dienste, die seit dem 14. Jahrhundert an Menschen aus dem Volk vergeben werden. Dem neuen König einen Handschuh reichen oder ein Handtuch. Very British eben. Ich frage mich: Was braucht ein König EINEN Handschuh? Oder ein Handtuch? Wäscht der sich während der Krönung die Hände? Eine Corona- Auflage? Heißt das, dass Karl Lauterbach Zeremonienmeister… nein, das glaube ich nicht.