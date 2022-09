Ende der Welt - Die tägliche Glosse Krach ums Kochwasser

In knapp zwei Wochen wählt Italien. Der Zwist zwischen Mitte-Links und Mitte-Rechts hat die Küchen des Landes erreicht: Die Putin-Freunde und –Versteher rechts der Mitte spotten über Versuche des Linkslagers, beim Kochen am Gas zu sparen. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Italien, das Land der Gasflaschen unterm Küchenherd, befürchtet bis zu verfünffachte Preise fürs Gas in naher Zukunft. Daher hat der Quantenphysiker Giorgio Parisi, im vergangenen Jahr immerhin Nobelpreisträger, seinen Landsleuten zu Hilfe kommen wollen und auf eine energiesparende Methode hingewiesen, Pasta zuzubereiten, die so neu gar nicht ist, und – wie der Professor bescheiden hinzufügt – auch nicht von ihm stammt.

Tatsächlich meint man, das schon mal gehört zu haben: Pasta ins kochende Salzwasser, Deckel drauf und nach zwei Minuten die Gasflamme aufs Minimum runterregeln, vielleicht sogar ganz abdrehen. Dann etwas länger als auf der Packung empfohlen ziehen bzw. nachkochen lassen, fertig. Aber nur dann, wenn die ganze Zeit der Deckel auf dem Topf bleibt!

So, und nur so, spare man die Energie, die sofort verdampft, wenn die Nudeln unbedeckelt vor sich hin köcheln. Klingt plausibel. Aber es hagelt sozialmedial Widerspruch, Proteste, Beschimpfungen. Physiker sollen sich aus den Küchen zurück in die Labore verzupfen, heißt es da sinngemäß. Und selbst, wenn in Italien nicht in knapp zwei Wochen gewählt würde, ein Vertreter des aussichtsreichen, putinversteherischen Rechtsbündnisses hätte sich gefunden, der hämisch alle Gas-Sparversuche kommentiert.

"Deckel drauf"

Die Spaghetti würden bei der Parisi-Methode, vulgo „Deckel drauf“, gummiartig, merkt, immerhin sachlich, der ein oder andere Meisterkoch der Gourmetklasse an. Wir Bayern machen den Knödel ja auch entweder im zunächst kalten und zum Schluss siedenden Wasser heiß; oder wir legen ihn behutsam ins schon Simmernde ein, wo er bleibt, bis er eben heiß ist. Ob wir uns über sowas auch in politische Lager teilen, wie das in Italien geschieht? Einer Nation, die sich einzig auf Nutella wirklich einigen kann, ist nämlich die ganze Welt entweder „links“ oder „rechts“, der oder jener Fußballclub, Flanellhosen oder Jeans, Theater oder Oper. Auch die Pasta. Deren Wasser übrigens dann geringfügig schneller kocht, wenn das Salz von Anfang an drin schwimmt.