Die Finanzierung für das geplante Konzerthaus in München pfeift aus dem letzten Loch. So wie es ausschaut wird das Bauvorhaben vielleicht sogar ganz abgeblasen. Als Finanzhilfe der Stadt wäre denkbar, dass München die Rücklagen für den bis dato nicht umgesetzten Radlring in den Topf wirft. Auch die Immobilie Maximilianeum würde auf dem Markt einen guten Preis erzielen. Gute Aussicht, tolle Lage, mit Indoor Pool und ganz wichtig: Einem Musikzimmer. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Wäre der 1. April ein katholischer Feiertag, könnte man ihn zum Beispiel „Skepsis Geburt“ nennen. Alles, was man an diesem Tag hört und erzählt bekommt, sollte man skeptisch und mit Vorsicht genießen. Es könnte nämlich sein, dass man auf den Arm genommen wird.

Insofern kam die Meldung, dass unser Ministerpräsident beim neuen Konzertsaal in München nach langen Jahren der Planung jetzt eine „Denkpause“ will, ein paar Tage zu Früh.

Das Wort war mir immer schon verdächtig. Man muss es sich nur einmal auf der Zunge zergehen lassen. „Denkpause“. Das bedeutet doch entweder, man macht eine Pause vom Denken. Das kann der Söder ja nicht gemeint haben. Oder man macht eine Pause um zu denken. Das bedeutet aber, man hat es vorher nicht getan und hat auch nicht vor, es nach der Pause wieder zu tun. Das wiederum verheißt nicht allzu Gutes.

Schließlich ist davon auszugehen, dass man vor dem Beschluss, den dritten Konzertsaal in München zu bauen, auch gedacht hat. Sonst hätte man ja wohl vorher kaum 15 Jahre drüber diskutiert. Dass am Ende ein Projekt dabei herauskam, das äußerlich eher an ein Aquarium erinnert und das in Erbpacht auf dem Gelände einer ehemaligen Knödelfabrik errichtet werden sollte könnten sensible Sänger bereits als Beleidigung empfinden - nun ja.

Aber dass die Baukosten inzwischen auf eine Milliarde geschätzt werden, während es der Stadt München gelungen ist, in eineinhalb Jahren und für 43 Millionen einen respektablen Konzertsaal zu schaffen, die Isarphilharmonie nämlich, das animiert zugegebenermaßen zum Nachdenken.

Das neue, smarte Deutschland gefällt sich heute mehr als noch vor ein paar Jahren in Lösungen Marke „small is beautyful“

Gut, der Name ist etwas euphemistisch. Zwar ist die Isar nicht weit, das Heizkraftwerk Süd und die Großmarkthalle sind jedoch näher, aber halt als Namensgeber deutlich unattraktiver. Auch, dass in die Planungen angeblich ein russischer Dirigent involviert gewesen sein soll, an den sich in der Münchner Stadtspitze keiner mehr erinnern kann, ist für manche ein kleiner, dunkler Fleck. Aber das Publikum und die Musiker loben und lieben den Saal.

Und die Zeiten ändern sich. Das neue, smarte Deutschland gefällt sich heute mehr als noch vor ein paar Jahren in Lösungen Marke „small is beautyful“. Nicht von ungefähr hat das „tinyhouse“ heute vielfach ein besseres Image als die Luxusvilla im Nobelvorort, besonders, wenn die auch noch auf Erbpacht-Grund steht.

Was also tun? Ein weiteres altes Gebäude suchen, das man umbauen kann? Nein. Besser man entkernt einfach das Heimatministerium in Nürnberg und macht die Söder-Philharmonie daraus. Dann hätte auch Franken seinen Konzertsaal. Mit der berühmten Söderschen Akustik. Vor allem das geteilte Echo würde womöglich legendär.