Ende der Welt - Die tägliche Glosse Klima-Kirche

Wer die Öffentlichkeit sucht, kann sich seine Freunde nicht immer aussuchen. Das erleben gerade diejenigen, die sich mit Sekundenkleber wahlweise an Kunstwerke, den Stachus oder den Berliner Flughafen kleben und dafür jetzt plötzlich heftigen Applaus und die Unterstützung der Kirchen bekommen.

Gut, zunächst einmal ist es nicht weiter verwunderlich, dass eine Gruppe, die sich einigermaßen anmaßend den Titel „letzte Generation“ gibt, genau diejenigen anzieht, die seit Jahrtausenden das Geschäft mit dem Jenseits betreiben. Und so vergleicht der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, die Klimakleber gleich einmal mit den Urchristen, die sich auch als letzte Generation vor dem Reich Gottes gesehen hätten. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass letztere gerne mal im Kolosseum in Rom von Löwen verspeist wurden, was vermutlich auch nicht dadurch abzuwenden gewesen wäre, dass sie sich vorher in der Arena festgeklebt hätten.

Ein arg schräger Vergleich also, zumal die Urchristen trotz wahrhaft schlechter Aussichten - Stichwort Löwen - überaus positiv in die Zukunft geblickt haben - Stichwort Reich Gottes. Das kann man ja von den Klima-Klebern nicht behaupten.

Obwohl - wenn man’s genau betrachtet trägt die Klimadebatte hierzulande mitunter durchaus religiöse Züge. Im Internet soll es Seiten geben, auf denen man seine Klimasünden beichten kann. Schuld und Sühne also. Und die CO2-Neutralität als das Elysium, das Reich Gottes, in dem endlich alles gut ist, auch wenn der Nachbar von Nebenan immer noch der gleiche Depp ist wie vorher.

Die Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, die 26-jährige Anna-Nicole Heinrich, hat auf der Synode in Magdeburg Anfang November der Klimabewegung sogar die Führungsrolle angetragen. „Es ist schon klar, wer in der ersten Reihe steht“, hat sie gesagt, „die Klimabewegung macht vieles besser als wir.“ Aber man habe gemeinsame Ziele. Mag sein, aber doch unterschiedliche Wege.

Die EKD will Treibhausgas-Neutralität erreichen

Gut, man muss sagen, Sekundenkleber gab es zu Zeiten Luthers noch nicht, wer weiß, ob er sich sonst statt Thesen an die Wittenberger Schlosskirche anzunageln am Portal festgeklebt hätte - egal. Jedenfalls macht die Evangelische Kirche jetzt etwas, was man bisher nur von den Zeugen Jehovas kannte, sie verkündet eine Jahreszahl bis zur Erlösung.

2045. Bis dahin will die EKD Treibhausgas-Neutralität erreichen und die Pfarrer und Pfarrerinnen sollen voran gehen. Unter anderem einem freiwilligen Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf der Autobahn.

Starkes Bild! Einer automobilen Bußprozession gleich zieht die evangelische Pastorin eine Autoschlange hinter sich her, die sich kriechend durchs Land zieht. Theologisch ungeklärt ist dabei jedoch die entscheidende Frage: Wie schnell wäre Jesus gefahren?