Ende der Welt - Die tägliche Glosse Katholische Baustellen

So wie die Gläubigen der katholischen Kirche immer weniger werden, so werden die Gründe dafür immer mehr. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Wenn der Kopf schon in der Schlinge steckt, dann gibt’s nur noch eine Frage. Bringe ich ihn da noch rechtzeitig raus oder ist es um mich geschehen? Diese Frage stellt sich momentan für den Kölner Erzbischof Woelki. Der hat bei Missbrauchsfällen in seinem Bistum so lange rumgeeiert, dass das Eis für ihn verdammt dünn geworden ist. Ich sage mal, ein Satz noch und aus ist es. Zum Beispiel der: „Das erste Opfer des Missbrauchs ist die Kirche selbst, weil sie durch fehlgeleitete Geistliche aus ihrer Mitte heraus so sehr beschädigt worden ist.“ Das wäre dann die Sichtweise vatikanischer Hardliner. Dieser Satz und der Woelki kann zusperren.

Manche sagen schon, er kann eh zusperren, weil ihm die Gläubigen davon laufen. In Köln sind bis Ende April sämtliche Behördentermine für Kirchenaustritte ausgebucht. Gut, wenn sie dort arbeiten wie in den Impfzentren, dann heißt das gar nichts, aber man kann nicht leugnen, dass es für die Kirche in Deutschland nicht gerade zum Besten steht.

In Ettal schließt das Klosterinternat, weil niemand mehr hin will. Am Ende graust’s den Leuten sogar? Und die Seuchen-Vorschrift, dass derzeit im Gottesdienst nur einen handvoll Gläubige erlaubt sind, die hätte man sich wahrscheinlich sparen können, weil eh kaum wer kommt.

Im Grunde wäre das doch ein guter Zeitpunkt, das Pferd endlich von hinten aufzuzäumen. Zu sagen: „Gut, der Ruf ist ruiniert, jetzt lebt sich’s völlig ungeniert.“, statt sich da mit synodalen Wegen und ähnlichem immer mehr an die Protestanten ranzuwanzen. Religion light, sozusagen. Der Evangelischen Kirche laufen doch die Leute auch davon.

Man sollte sich auf die Zeiten besinnen, als die Kirche stark war. Mittelalter, Renaissance, Barock. Der Papst krönt die Könige, die reichsten Familien stellen die Kardinäle. Was damals die Medici waren, Kaufleute, das ist heute Amazon. Der Bezos hätte doch jetzt Zeit. Wenn man ihm ein entsprechendes Umfeld anbieten würde, täte ihn das Amt eines Kurienkardinals in Rom womöglich sogar reizen.

Überhaupt sollte man die Ämter verkaufen

Überhaupt sollte man die Ämter verkaufen. Auf dass wieder Geld in die Kassen kommt nach den vielen Kirchenaustritten. Dann wäre auch Geld da für entsprechende Bauwerke. Dass man mal wieder so was baut wie einen Kölner Dom. Klar, im Anfang war das Wort, aber dann kam auch schon bald der Protzbau und mit ihm die Ehrfurcht vor dem Wort.

Gerne glauben, darum geht’s. Und da hat sich auch nie was dran geändert: Wenn man’s den Leuten nur entsprechend verkauft, dann glauben sie alles gern, und wenn’s der größte Schmarrn ist.