Ende der Welt - Die tägliche Glosse Karls Kiosk

Politische Botschaften in heiklen Zeiten wollen wohl verpackt sein. Was liegt da näher als wuchtige Entlastungspakete zu schnüren und sie vor Verschickung noch zu präzisieren und maßzuschneidern? Während Finanzminister Christian Lindner, Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck alle Hände voll zu tun haben, großzügig Ein-Packen, wieder Aus-Sortieren, Fragen der Zustellung diskutieren und überlegen, welcher Zulieferer noch nicht schlappgemacht hat und wirklich jede Hilfe beim Einwickeln gebrauchen können, ausgerechnet da verdünnisiert sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach und fährt nach Billstedt, ehemals Mümmelmannsberg.

Billstedt? – fragen Sie sich jetzt. Und bevor Sie gedanklich nach Bullerbü abbiegen sei kurz gesagt: Billstedt ist sehr real, gehört zu Hamburg und ist mit 70.000 Menschen der zweitgrößte Stadtteil.

Warum Billstedt? Weil es dort etwas gibt, was wir in Bayern so nicht haben: einen Kiosk nämlich. Nicht irgendeinen, sondern den Lieblings-Kiosk unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach.

Sollten Sie sich nun schwertun mit der Vorstellung, dass Karl nach einem langen Arbeitstag im Ministerium, lässig, die Fliege gelöst, die Haare verwegen aus dem Gesicht gekämmt, die Maske schwingend, den Viren-überfüllten Abendzug nach Hamburg nimmt, um am Billstedter Kiosk mal eben eine Halbe zu zischen, einen Kurzen zu kippen und mit Alex Fischer, dem Kioskbesitzer den Weltenlauf zu diskutieren – dann ist das nachvollziehbar und liegt in der Natur der Sache. Besser: in der Natur des Menschen Lauterbach und in der seines Amtes.

Karls Kiosk ist denn natürlich auch ein besonderer Kiosk – nämlich ein Gesundheitskiosk, der einem Lotsen gleich uns durch den Dschungel des Gesundheitswesen leiten soll. Er setzt nicht so sehr auf Zeitungen und Zigaretten, Currywurst und Leberkas-Semmeln, Bier und Schnaps, Gummischlangen und Wassereis, Sprüche-Klopfen und Klappstühle, Witze- Reißen und Weltverbesserung, sondern mehr auf Notfall- und Erstversorgung, auf Gesundheits-und Sozialberatung, auf Blutzuckermessen und Raucher-Entwöhnung, auf Abnehmen mit Hola-Hoop-Reifen.

Ein bissel anders und vielleicht ein bissel nicht ganz so lustig

Wo sonst die Zufuhr von Kohlehydraten, Zucker, Nikotin und Geratsche für Entspannung und Wohlergehen sorgt, gibt es am Gesundheitskiosk in Billstedt Paracetamol, medizinischen Ratschlag und Arzt-Termine – was unbestritten auch zum Wohlbefinden beiträgt – nur, halt ein bissel anders und vielleicht ein bissel nicht ganz so lustig.

Aber Karl der Kluge hat die Systemrelevanz der Institution Kiosk voll erkannt, dem Wesen nach schon immer eine Fürsorgeeinrichtung und Anlaufstelle, für gebrochene Herzen und suchende Seelen. Der Auftrag bleibt, nur Inhalt und Ausführung haben sich sanft geändert. Karl, der Schlingel, packt seine Botschaft der Volksgesundheit schlicht unter das vertraute Dach unseres Kiosks um die Ecke.