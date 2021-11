Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kanzlerin a.D.

Was tun im Ruhestand? Unsere immer-noch-nicht-weg- Kanzlerin Merkel hat diese Frage ja in letzter Zeit öfters mal beantwortet mit „Schlafen, lesen, nachdenken.“ Zumindest Letzteres hat sie ja hoffentlich auch im Amt getan, aber sei’s drum.

Das könnte sie auch machen, die Frau Merkel, dass sie sich das Rauchen angewöhnt

Gut, was heißt bei einer Regierungschefin schon „Ruhestand“? Für manche ihrer Amtsvorgänger gings ja nach der Zeit im Kanzleramt erst so richtig los. Schöder hat sich bei Putin verdingt und Helmut Schmidt ist nach seinem Rücktritt noch über 30 Jahre lang als kettenrauchendes Mufflon durch die Talkshows getingelt. Das könnte sie auch machen, die Frau Merkel, dass sie sich das Rauchen angewöhnt. Zwei Fahrer für den permanenten Nachschub vom Zigarettenautomaten hätte sie ja. Und dann könnte sie uns die Weltlage erklären wie einst Helmut Schmidt, und was sie alles viel besser machen würde aber leider 16 Jahre lang nicht dazu gekommen ist.

Wie auch immer. Ein Büro mit neun Leuten spricht jedenfalls dafür, dass wir auch in Zukunft von ihr hören werden, ob wir wollen oder nicht. Und man kann es ja auch positiv sehen: Sie hat viel politische Erfahrung und will ihr Gewicht auch in Zukunft in die Waagschale legen. Und um diesem Gewicht zur Geltung zu verhelfen, braucht sie neun Büromitarbeiter, das kostet eben.