Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kandidatur

Man muss der Union freilich schon zu Gute halten, dass es schon auch verdammt schwer ist, sich zu entscheiden zwischen der Niederlage und - dem Söder! Nicht nur, weil der, wenn er Kanzler wird, ja nebenher noch Bayern weiter regieren will, mit Ilse Aigner als Ministerpräsidentinnen- Attrappe, sondern auch, weil man in Berlin getrost von vier Jahren One-Man-Show im Kanzleramt ausgehen darf. Und in Anbetracht der herrischen Art, die Söder im Umgang mit Mitarbeitern nachgesagt wird, muss man die Behörde womöglich sogar in Ab-Kanzleramt umbenennen.