Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kaffeepreise

Ihnen sind die Kaffeepreise zu hoch, dann probieren Sie doch mal andere Bohnen. Vielleicht ist ja die Puffbohne was für sie, oder die Feuerbohne, Brechbohne, Buschbohne, Stangenbohne, Ackerbohne, gelbe Bohne, grüne Bohne, Goabohne, Wachsbohne, Kidneybohne, weiße Bohne, Sojabohne, Limabohne, Cannellini-Bohne, schwarz Bohne, Borlotti-Bohne oder eine andere der hunderten Bohnensorten die es gibt. Wenn aber so gar nichts für Sie dabei sein sollte, dann probieren Sie doch einfach mal Blätter… Teeblätter. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Kennen Sie noch den Kanon "C-A-F-F-E-E, trink nicht so viel Kaffee"? Haben wir noch in der Grundschule gelernt. "Sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann". Um Gottes Willen! Was haben wir da gesungen!? Kann man sich heute absolut nicht mehr vorstellen.

Dabei wäre das Lied angesichts explodierender Kaffeepreise hochaktuell, also zumindest die erste Zeile. Trink nicht so viel Kaffee! In Deutschland sind das immerhin 170 Liter pro Kopf und Jahr. Von wegen, die Deutschen sind Biertrinker. Davon trinken wir grade mal gut die Hälfte…

Aber das Verhältnis umdrehen, nur weil die Preise steigen? So billig ist Bier dann auch wieder nicht. Wobei es schon ganz interessant wäre, was dabei rauskommt, wenn sich die Deutschen am Morgen statt eines Kaffees erst mal kollektiv ein Bier einschenken. Und in der Arbeit dann gleich das zweite. Und so weiter.

Im Unterschied zum Kaffee handelt es sich bei Bier zumindest um eine Droge aus heimischer Produktion. Denn das sind ja die Gründe für die extremen Kaffeepreise: Dürren, Frost, Lockdowns in den Herkunftsländern und Containerknappheit. Fürs Bier braucht man keine Container, auf dem Oktoberfest hasst man sie geradezu.

Und auch unter Umweltaspekten schneidet Bier deutlich besser ab als Kaffee. Zwar braucht man zur Herstellung von einem Liter Bier insgesamt fünf Liter Frischwasser, beim Kaffee sind’s allerdings 140 Liter und zwar pro Tasse. Trotzdem trinken die allermeisten lieber EINE Tasse Kaffee als 140 Liter Wasser. Ein bisserl umdenken könnten wir da ja schon.

Was ist zum Beispiel mit dem guten, alten Muckefuck? Getreidekaffee. Da kann man doch was draus machen. Man müsste ihn halt anders nennen. Nicht "Muckefuck", sondern nach dem französischen Wort-Ursprung: "Mocca faux". "Mocca faux, cold brew". Das würde doch rennen in hippen Großstadtvierteln. Wäre das der DDR im kalten Krieg eingefallen, hätte womöglich nicht die Westverwandtschaft Bohnenkaffee in den Osten geschickt, sondern wir hätten sehnsüchtig auf das Paket "Mocca faux" aus Dresden oder Magdeburg gewartet…

Jetzt steigen die Preise zurzeit natürlich nicht nur für Kaffee. Die Inflation ist allgegenwärtig und man muss wahrscheinlich schon ein ganzes Stück Vermessenheit besitzen, um sich über den volkserzieherischen Nutzen steigender Verbraucherpreise zu freuen. Zumindest klammheimlich. Stichwort Grünflation.

Teures Benzin zum Beispiel birgt die Chance, alternative Energieträger attraktiver zu machen. Das nützt dem Berufspendler an der Tankstelle halt leider gar nichts. Der kriegt jeden Tag neue Preise serviert. Die meisten Tankstellen sind ja heute auch Cafés. Die sollten einfach auch den Kaffeepreis mit auf ihre großen Anzeigetafeln nehmen. Motto: Verglichen mit dem Kaffeepreis ist der Benzinpreis absolut ok.