Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kabelsalat

In dieser Woche ist die EU in Brüssel wieder einmal dem bayerischen Weg gefolgt. Gleiche Lebensverhältnisse überall im Land sind die Grundlage von Prosperität und Wohlstand. Und was ist die Grundlage gleicher Lebensverhältnisse? Genau. Einheitliche Ladestecker fürs Handy. USB- C genannt.

Ab 2024 sollen diese in der EU Pflicht werden und den so genannten Kabelsalat beenden. Ein Vorstoß wohlgemerkt, den EU-Kommissar Günter Verheugen 2009 begonnen hat. 15 Jahre Kampf und weg ist der Kabelsalat, das darf als Rekordzeit gelten und ist womöglich nur der Tatsache geschuldet, dass Frau von der Leyen Dank findiger Berater persönlich einen Vertrag mit Herstellern geschlossen hat, dessen genaue Details… aber lassen wir das.

Pharmakonzerne bauen keine Ladekabel. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Ich jedenfalls freue mich darauf, ab 2024 mein Iphone, meinen Bluetooth-Lautsprecher und mein E-Feuerzeug nur noch per USB-C Stecker zu laden. Dumm nur, dass meine Geräte keinen USB-C Anschluss haben.

Also weg damit! Schließlich spart die EU Steckerverordnung angeblich 1000 Tonnen Elektroschrott im Jahr. Das muss ja ausgeglichen werden. Oder ich kaufe mir eben verschiedene Adapter. Das kann man schon mal tun, um den Kabelsalat zu beenden: einen Adapterauflauf anrichten. Wobei dem womöglich ja mit einem EU- Adapterdeckel begegnet wird. Man weiß es nicht. Oder ich fahre zum Laden nach außerhalb der EU. In die Schweiz oder nach Großbritannien. Ob ich dort geladenen Strom allerdings so mir nix dir nix wieder in die EU einführen darf, da bin ich mir im Moment nicht sicher.

Sekundärprobleme, oder?

Für Notebooks gilt die neue Kabel-Regelung übrigens vorerst noch nicht. Das wäre ja auch wirklich zu viel verlangt von Brüssel, wenn man das in einem Aufwasch erledigen würde. Da könnte man sich gleich noch um das kabellose Laden kümmern. Wer soll das alles erledigen? Gut, man kann jetzt einwenden: Nicht so negativ, ist doch toll dass da was gemacht wird, der Kabelsalat nervt.

Stimmt. Und Papierstrohhalme sind nachhaltiger als solche aus Plastik und Wattestäbchen auch. Aber so ein ganz klein bisschen sind das schon, sagen wir mal, Sekundärprobleme, oder? Die europäische Einigung wird heute schneidig vorangetrieben. Da wäre es zumal in einer „Wertegemeinschaft“ nicht so ganz schlecht, wenn man wenn mit 35 Milliarden- Impfstoff-Deals oder mit dem nahezu zeitgleich zum Steckerregelung von der Kommission vorgelegten „European Median Freedom Act“, einem Gesetz, dass eine zentrale Medienaufsicht in der EU vorsieht, so transparent hausieren ginge wie mit den Ladekabeln und Strohhalmen.

Aber auch das hat man womöglich vom aufstrebenden Freistaat Bayern gelernt: Wer den Teich trockenlegen will darf nicht die Frösche fragen.