Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Impfen ist in"

Ich habe mich jetzt übrigens auch impfen lassen. Dann kann man mitreden, habe ich mir gedacht. Ist doch ein Riesen Thema: Die einen feiern sich, weil sie die Impfung so toll vertragen haben, andere liegen tagelang mit Fieber im Bett. Wieder andere scharren förmlich mit den Hufen, sind aber noch lange nicht dran. Drum hab ich mir gesagt: vergiss Corona, mach’ einfach eine Zeckenimpfung. FSME. Das ist seit Langem erprobt, da weiß man was man hat. Eine zweite Dosis gibt’s auch, sogar eine dritte, nach einem halben Jahr. Das heißt die Impfung taugt zum Langzeit- Thema. Dann kann man noch Tetanus auffrischen lassen, Grippe wäre jetzt ein direkter Schmarrn, aber ist auch eine Impfung. Also, der Möglichkeiten sind viele. Und hinterher haben Sie katalanischen EU- Abgeordneten was voraus: Sie sind immun. Das wären die auch gerne, weil ihnen in Spanien der Knast droht, wegen des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums. Aber da hat Brüssel ganz klar entschieden. Separatismus ist böse. Außer es handelt sich um die schottische Mutante, dann ist alles gut!