Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hunde-Boom

Das hat, wenn Sie mich fragen, mit VW zu tun. Die haben 2015 den Dieselskandal ausgelöst und damit das Statussymbol Auto nachhaltig beschädigt. Drum hat’s jetzt was Neues gebraucht. Nach dem fahrbaren Prestigeobjekt jetzt das Selbstlaufende. Der Hund. So eine Art Pelzmantel auf vier Beinen.

Damit das dauerhaft funktioniert, müssen natürlich immer ausgefallenere Rassen her. Was habe ich neulich aufgeschnappt? Den „Maltesischen Kapitänshund“. Da stellt sich natürlich die Frage: Was unterscheidet den maltesischen Kapitänshund vom zypriotischen Busfahrerhund? Die Story natürlich. Maltesische Kapitäne haben ihn früher mit aufs Meer genommen. Drum hat er auch so langes Fell, damit er sich bei Seegang in der Reeling verheddert und nicht über Bord geht. Oder so ähnlich.