Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hoeneß und die Veganer

Ab und zu was spenden und laut drüber reden, damit fühlt sich der eigene Reichtum gleich viel besser an. Genau so, wie es sich anscheinend viel besser anfühlt, statt Fleisch Nüsse zu essen, um an Mineralstoffe und Spurenelemente zu kommen. Gute Sache, bestimmt! Aber warum machen Veganer aus Nüssen, roten Beeten und so weiter so gerne Fleisch? Also Fleischersatz? Vegane Weißwürste zum Beispiel. Grau in der Farbe und im Kunststoff-„Darm“? Ich mache ja auch keine Quinoa- Samen aus zerbröselten Fleischpflanzerln. Geht es darum, zu zeigen, dass die anderen, in dem Falle die Fleischesser, alles falsch machen?