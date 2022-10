Ende der Welt - Die tägliche Glosse Höllenhundsgemeinheit

Hunderttausend heulende Höllenhunde! Genau das wirft uns der goldene Herbst vor die Füße. Heulende Höllenhunde. Oder wohl eher schniefende, keuchende Höllenhundlinge. Die Covid-Diversifizierung hat mal wieder eine neue Mutante von Omikron hervorgebracht: BQ.1.1 – und weil man bei BA.5 mit BQ.1 und BF.7 langsam den Überblick verliert, wo man gerade ist, nicht nur im griechischen Alphabet generell, sondern auch bei den unterschiedlichen Bezeichnungen der Untergruppen, zirkuliert diese Variante unter dem schaurigen Namen Cerberus, Höllenhund.

Dass der Name zuerst auf Twitter aufschlug – #dogcontent – kann kein Zufall sein, wo doch gerade erst die Nemesis der cancel culture, ein Komiker namens Elon Musk, den amerikanischen Twitter-Teil übernommen hat. Jetzt darf auf Twitter jeder endlich wieder alles - freuen wir uns demnächst also auf weitere Sub-Varianten-Schätzchen wie Satanus, Incubus oder Trumpus. Wobei das Trump-Virus ja bereits seit geraumer Zeit grassiert und Verheerungen anrichtet, gegenüber denen der altgriechische Cerberus so alt aussieht, wie er ist.

Eine Corona-Pitbull-Variante mit vielen Köpfen ohne Maulkorb

Offiziell soll man den Namen Cerberus trotzdem besser nicht verwenden, warnen Wissenschaftler, weil Höllenhund, das klingt nicht besonders niedlich. Vielmehr bedrohlich und gefährlich: eine Corona-Pitbull-Variante mit vielen Köpfen ohne Maulkorb. Da ist an Kuscheln nicht zu denken. Dabei haben wir uns alle doch so schön an Corona gewöhnt und dass wir es einmal, zweimal, dreimal oder wie oft auch immer kriegen werden, in welcher hundsgemeinen Variante auch immer – die Wild-Entschlossen-Geimpften super-entspannt, weil sie geimpft sind, die Wild-Entschlossen-Ungeimpften super-entspannt, weil sie ungeimpft sind. Und jetzt kommt dieser Cerberus daher, und wir? Werden Höllenhundefutter.