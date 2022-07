Ende der Welt - Die tägliche Glosse Hitzewelle

Früher, wenn es im Juli mal heiß wurde, dann hat man das einen oder maximal zwei Tage vorher im Wetterbericht erfahren, sofern man sich dafür interessiert hat. Aber seit es kein Wetter mehr gibt, sondern nur noch Indizien für den Klimawandel, da weiß man schon Wochen vorher, wann es wie heiß, wie trocken oder auch im Winter wie kalt und schneereich wird. Gewitter und Schneeflocken haben ausgedient, es gibt nur noch Unwetter und Schneewalzen, zumindest in der Vorhersage, die heute Prognose heißt. Das ist auch klug, denn das Wetter in 14 Tagen oder noch länger vorherzusagen, das ist und bleibt schlicht unseriös. Dafür ist es umso spannender. Und so hören wir jetzt also schon seit zwei Wochen von einer Hitzewelle, die unser Land überrollen wird. Da muss man natürlich vorbereitet sein.