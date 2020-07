Ende der Welt - Die tägliche Glosse Herrenchiemsee

Im Schloss gibt es ein „Tischlein deck dich“. Diesen Tisch kann man in die Küche absenken, dort wird er gedeckt und wieder hochgefahren. Söder hat entschieden, sich auf dem Tisch stehend nach oben fahren zu lassen. Er fand dies sei ein würdiger Auftritt für ihn. Als dann die Sonne durch die Fenster auf den in Hermelin gehüllten, aufsteigenden Söder schien, hatte die wartende Angela Merkel Tränen in den Augen. Manche sagen vor unerträglichem Schmerz. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Wissen Sie, was eine „nahezu ganz große Übereinstimmung“ ist? Die herrschte nämlich laut Markus Söder zwischen ihm und Frau Merkel diese Woche auf Herrenchiemsee. „Eine nahezu ganz große Übereinstimmung“. Diese Aussage zeigt, dass der Söder langsam wieder der Alte wird. Der, den’s gelegentlich über die eigenen Formulierungen schmeisst, weil er einfach von sich selber so stark beeindruckt ist, dass er nicht mehr so genau aufpasst, was er sagt.

Gut, Herrenchiemsee ist auch beeindruckend. Der Park, die Brunnen, der Spiegelsaal, länger als der in Versailles. Der bietet sich für Corona-taugliche Sitzungen des bayerischen Kabinetts unter König Markus dem Ersten geradezu an. Besonders, wenn eine Touristin aus Ostdeutschland dabei ist: „Die ham das ja vierzisch Johre ne gehabt!“ Drum hat die Touristin aus der DDR auch nicht so ganz Recht gehabt, als sie vom Schloss Herrenchiemsee als dem Ort gesprochen hat, an dem das Grundgesetz… und so weiter. Der Verfassungskonvent tagte im Alten Schloss, das hat mit Herrenchiemsee nichts zu tun, aber so genau geht’s natürlich nicht, wenn die Kanzlerin und der Bayerische Ministerpräsident Hof halten. Da geht’s um die Symbolik. Und die war vielversprechend.

Schon auf dem Raddampfer: Markus und Angie umweht von der weiß-blauen Fahne, natürlich ohne Maske. Dass auf den Schiffen der Chiemsee-Flotte jeder eine Maske tragen muss, auch auf den Freidecks und auch wenn wenig Betrieb herrscht, das interessiert den König Markus nicht. Der kann sich selber schon mal eine Ausnahme genehmigen. Wer sonst? Und seien wir ehrlich, König Ludwig II. hätte auch keine Maske getragen auf so einer Überfahrt zu seinem Schloss, also zumindest keine Corona-Maske.

Das verbindet die beiden ja auch: Die Selbstinszenierung

Der scheint es dem Söder ja eh schon länger angetan zu haben. Bei einer Ordensverleihung ist er ja auch schon mal als Ludwig aufgetreten. Gut, das war im Fasching, aber das heißt beim Söder nichts. Dann hat er letztes Jahr da diesen Baum umarmt, ähnliches ist vom sogenannten Märchenkönig auch überliefert.

Das verbindet die beiden ja auch: Die Selbstinszenierung. Manchmal bis zum Exzess. Dem König Ludwig haben’s deswegen schlussendlich auf Schloss Berg innen die Türklinken abmontiert, dass er nicht abhauen kann. Der Rest ist bekannt. Wäre ein starkes Bild: Merz und Laschet schrauben heimlich in der bayerischen Staatskanzlei innen die Türklinken ab um den Kanzlerkandidaten Söder zu verhindern, der dreht durch, bricht mit Gewalt aus, flieht nach Berlin und geht dort bei der Bundestagswahl 2021 baden. Weil es immer heißt, der Söder will den Strauß toppen. Schmarrn. Seine wahren Vorbilder sind ganz andere…

Eben alles eine Frage der Perspektive.