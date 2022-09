Ende der Welt - Die tägliche Glosse Herr Müller

In Kolumbien begeht man jedes Jahr am 3. Septembersamstag den Tag der Liebe und Freundschaft - ein guter Reminder, dass es an der Zeit wäre sich eine Gefährt*in für den Winterschlaf zu suchen. Wer Bedarf hat, sollte damit spätestens jetzt anfangen. Wird ja je länger man alleine lebt nicht leichter.

So wie bei Udo Müller: ein Gelbhaubenkakadu, der seit vier Jahren im Tierheim München auf die Liebe wartet. Wobei er anfangs noch mit seiner Partnerin Dudu einsaß. Doch Dudu – eine recht einfältige Handaufzucht - konnte laut Tierheim-Info Udos Balzverhalten nie deuten. Dabei flirten Kakadus äußerst eindeutig: Die Männchen stolzieren mit aufgerichteter Haube und angespannter Körperhaltung auf einem Ast auf das Weibchen zu und verbeugen sich immer wieder. Doch Dudu fühlte sich dadurch bedroht. Und Udo verspürte Unmut und wurde irgendwann aggro. Jetzt sitzt er den ganzen Tag allein in der Voliere. Blickkontakt hat er nur zu Graupapagei Rico von nebenan. Manchmal rufen sie sich etwas zu. Aber keiner weiß was. Und da behaupte noch mal einer Tragödie plus Zeit ergebe in der Rückschau immer Komödie.

Die größte Balz, die Bayern zu bieten hat

Wir Menschen haben da mehr Möglichkeiten. Zumindest können wir uns die Zeit mit anderen Formen individueller Sinnsuche vertreiben. So verkündete unlängst eine Bekannte, sie suche solvente Versuchskaninchen, denn sie habe ihr Seminar in hawaiianischem Backwalking erfolgreich absolviert. Und ein anderer attraktiver Langzeitsingle bietet Gongbäder an. Und ist auch generell an Glocken interessiert. Mit derlei Zusatzqualifikationen kommt man sich rasch näher. Falls Sie weder hawaiianisches Dingdong - geschweige denn tibetanisches Hüftflötenspiel in ihrem Portfolio haben, verzagen Sie nicht: Ihnen bleibt immer noch das Oktoberfest. Die größte Balz, die Bayern zu bieten hat. Stellen Sie also ihren Kamm auf, verbeugen Sie sich artig oder machen sie den Herzblatthubschrauber.