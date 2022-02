Ende der Welt - Die tägliche Glosse Heizhilfe

Heizen ist teuer, drum gibt’s jetzt für Bedürftige einen Zuschuss vom Staat. Die können sich dann davon eine Kunstfaserdecke kaufen, die den ganzen Winter hält, oder mal so richtig das Geld durch den Schornstein jagen. Also den Thermostat für ein paar Tage von 14 auf 15 Grad Celsius hochstellen. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Wenn der Staat ankündigt, Bedürftigen unter die Arme greifen zu wollen, dann ist das immer so eine Sache. Rein vom Bewegungsablauf her folgt dem unter-die-Arme-greifen ja im Grunde direkt das Zur-Brust-nehmen und das fällt, gerade wenn’s der Staat macht, häufig unangenehm aus. Bezieher von staatlichen Corona- Hilfen können davon zur Zeit ein Lied singen.

Abseits dessen verkündete die neue Bundesbauministerin Geywitz diese Woche stolz auf Twitter, die Bundesregierung könne jetzt schnell und unkompliziert helfen. Mit dem in dieser Woche beschlossenen Heizkostenzuschuss für Bedürftige nämlich. Weil heizen ja langsam zum Luxus wird. Und dann machte sie das Füllhorn auf. 135 Euro einmalig für Wohngeldbezieher. Donnerwetter. So mild, wie der Winter bis jetzt ist können Bedürftige da ja unter Umständen sogar durch wenig Heizen sogar noch reich werden. Bedürftige Azubis bekommen übrigens 20 Euro weniger. Logisch. Ein Azubi muss ja das Heizen erst noch lernen. Und da sind die 20 Euro doch ein toller Sparanreiz. Also staatliche Ausbildungshilfe oben drauf.

Wie es aussieht, wenn sich der Staat Hilfsbedürftige zur stolz geschwellten Brust nimmt, das kann man bei Hartz 4- Empfängern sehen: Da übernimmt das Jobcenter die Heizkosten, sofern sie - Achtung - angemessen sind. Der Staat bestimmt also nicht nur die Zahl Deiner Hosen und Schuhe, sondern auch Deine Raumtemperatur. Vielleicht gibt’s für Verfrorene eine Jacke mehr, bevor es allzu unverfroren wird.

Am Ende macht dann jeder was er will, bloß weil er es sich leisten kann

Man hätte es auch machen können wie unsere tschechischen Nachbarn oder Spanien: Steuern auf Energie absenken. Das kommt aber für Frau Ministerin Geywitz nicht in Betracht. Sie begründet das natürlich auch: Der Staat braucht das Geld aus den Steuereinnahmen schließlich um handlungsfähig zu sein. Das kann man nachvollziehen. Nur: Was ist, wenn man selber das Geld auch brauchen könnte, um handlungsfähig zu sein? Das ist gefährlich für den Staat, denn da droht Anarchie. Am Ende macht dann jeder was er will, bloß weil er es sich leisten kann.

So geht das nicht. Grade in Zeiten, wo wir von Pandemien, dem Klimawandel, Russland und China und überhaupt bedroht sind, weiß der Staat doch viel besser, was für uns gut ist. Und wenn sich der Staat dabei wirklich einmal verrennen sollte - was nahezu ausgeschlossen ist - dann greift er uns eben anschließend unter die Arme.

Wenn Sie jetzt angesichts solch staatlicher Grapscherei sagen, Finger weg! Ich will meine Ruhe haben, dann muss ich Sie enttäuschen. Wir leben in Zeiten des Aufbruchs. Da sind staatliche Grapschereien wahrscheinlich erst der Anfang der Übergriffigkeit.