Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gummilümmel aus Cleverländ

"Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken", verkündete Björn Höcke 2015 auf einem AfD-Parteitag. Und weiter: "Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft." So weit, so schlimm.

Politikerinnen und Politikern wird bisweilen vorgeworfen, sie würden sich schon morgen nicht mehr an ihre Positionen von gestern erinnern. Die AfD immerhin steht scheinbar zu Höckes virilen Ergüssen. Im Endspurt zur Landtagswahl in Niedersachsen hat sie kleine Tütchen mit Gummibärchen verteilt. Wobei die Gummibärchen nicht Bärchenform hatten, sondern den roten, aufwärtsstrebenden Pfeil des AfD-Logos nachbilden sollten. Das ist im wahrsten Wortsinne in die Hose gegangen. Denn selbst in der eigenen Partei war man nach Öffnung der Tütchen irritiert. Die kleinen Weingummis sehen aus wie erigierte Penisse im Schlumpf-Format.

Bei einer aktuellen Umfrage kam die AfD in Niedersachsen auf sieben Prozent. Ihre Miniaturlümmel schaffen es nicht einmal über die 5-Zentimeter-Hürde. Und so fragt man sich nun: Wird die AfD von der Protest- zur Prostata-Partei? Stehen die erigierten Weingummi-Schniedel sinnbildlich für die harte Oppositionsarbeit? Sollen sie auf die gesellschaftliche Frühsexualisierung aufmerksam machen, die die AfD in einem Positionspapier zum Sexualkunde-Unterricht beklagt? Und wer hat eigentlich für die Zwergendödel Modell gestanden?

"Wir können alles. Außer Hochdeutsch"

Bevor die Häme überhandnehmen konnte, hat sich Winfried Kretschmann selbstlos in die Bresche geworfen und mit einem anderen PR-Desaster für Ablenkung gesorgt. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat ja bereits für die regelmäßige Verwendung von Waschlappen geworben und sich als "überzeugter Anhänger des Säureschutzmantels der Haut" gegen das Duschen ausgesprochen. Apropos sprechen: Gemäß des früheren Slogans "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" spricht der Landeschef nicht mehr vom "Ländle", sondern von "Cleverländ". Eine gleichnamige Kampagne will Energiespartipps und Tricks von Expertinnen und Experten unters Volk bringen: "Man muss kein Cleverle sein, um Energie zu sparen – aber es ist clever, Energie zu sparen." Das wusste man im finanzbewussten Ländle… Entschuldigung: Cleverländ natürlich schon vor der Energiekrise.