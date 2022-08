Ende der Welt - Die tägliche Glosse Grundrecht auf Breze

Sie begegnet einem mit verschränkten Armen. Nicht sehr höflich, aber es gehört sich so. An manchen Stellen ist sie ganz schön knackig, an anderen wieder knautschig. Mit dünnen Ärmchen, dickem Bauch. Und ein Mal quer über ihren glänzenden, kastanienbraunen Leib, ein weiteres Markenzeichen: die lange Narbe, die von einem großen Messer rührt. Und sie trägt sie mit Stolz. Denn sie ist ein süddeutsches Gebäck. Die Brezn. Auf bayerisch. Brezel auf Schwäbisch. Auf Badisch – die Bretschl.

Und alle streiten sich, wer sie wohl als erstes erfunden hat. Selbst die Elsässer werden kreativ, wenn es um vermeintliche Ursprungssagen geht. Doch das knotige Laugengebäck, durch das drei Mal die Sonne scheint, wie es in der Legende so schön heißt, und dessen spontane Erfindung den Hofbäcker angeblich vor dem Henker bewahrt hat, taucht so oder so ähnlich auch in der schwäbischen Sage auf.

Wer macht jetzt das Rennen? Schwer zu sagen. Aber eines mit Sicherheit: Sorry, liebe Münchner, ihr seid mit eurem Märchen aus dem 19. Jahrhundert reichlich spät dran. Zumal in Regensburg Archäologen verkohlte Brezen-Überreste gefunden haben, die eindeutig aufs 18. Jahrhundert zurückgehen. Also locker hundert Jahre älter sind. Macht jetzt die Oberpfalz das Rennen?

Nicht zu Früh gefreut, liebe Ostbayern: Das älteste Bäckerwappen mit Brezen-Symbol geht auf das Jahr 1111 zurück. Also nochmal viel früher. Und, am besten setzen und tief in die Bäckertüte atmen: Es ist aus Speyer. Also das Speyer, das knapp jenseits des Weißwurst- oder sollten wir sagen: Brezen-Äquators liegt. In Rheinland-Pfalz. Ein harter Schlag für das bayerische Selbstverständnis. Gilt doch hierzulande ein historisch verbrieftes Grundrecht auf Brezn. Auf Breze mit e. Und Brezn mit n.

Muttermilch und Knotengebäck

Bevor der Bayer Zähne bekommt, zutzelt er bereits Laugenteig. In seinen Körper kommen nur Muttermilch und Knotengebäck. Und zwar zu jeder Tageszeit. Was zu teils absurden Situationen führt, wenn man mit zu vielen hungrigen Kindern kurz vor Ladenschluss bei einem bayerischen Bäcker einfällt. Drei Brezn? Um halb fünf? Schwierig, schwierig, wenn die jetzt alle an einen Kunden verkauft würden, dann gäbe es keine einzige Breze mehr für Kunden, die womöglich um dreiviertel fünf auf ihr Brezn-Grundrecht pochen.