Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gin-it-yourself

In den ländlichen Gebieten Norwegens, zu einer Zeit, da die Steuern auf Branntwein und andere Alkoholika einen traurigen Höhepunkt erreicht hatten, war es üblich, vor einem Wochenende nach der Kartoffelernte von Ausflugsplänen zu erzählen, das Auto in die Garage zu fahren, die Vorhänge zuzuziehen und daheim Schnaps zu brennen.

Den Kindern wurde eingeschärft, davon kein Wort in der Schule zu erzählen. Der Lehrer, der am Montag darauf selbst ein wenig unausgeschlafen oder angeschlagen wirkte, fragte aber nie danach. Nebenan, in Schweden, sahen die Verkaufsstellen des staatlichen Branntwein-Handelsmonopols damals noch aus wie Apotheken, worin weiß bekitteltes Verkaufspersonal dem Eintretenden das untrügliche Gefühl vermittelten, ein schweres gesundheitliches Problem zu haben, das von einem noch schwereren finanziellen gefolgt sein werde.

Das den Verbraucher verwirrende Überangebot aus aller Welt löste dann wieder Heimatbezug aus, das strikt lokal gebraute Bier, ausgeschenkt möglichst nur in einem Stadtviertel, oder der südlichen Hälfte eines Landkreises. Das ging einher mit in Bayern gebrautem Whisky, Wodka oder Absinth, und schließlich die – sonderbarerweise oft von anspruchsvollen überregionalen Zeitungen propagierte – do-it-yourself-Distillerie für daheim. Jenever, oder Genever, das konnte kein Mensch richtig aussprechen, holländisch, wie Chülitt oder Gulitt, aber Gin, selbstgemachter Gin, das verknüpft die Baumarkt-Maxime „Mach Dein Ding“ mit der Weltläufigkeit des britischen Commonwealth.

Gin and Tonic, please

Wir wissen: die Queen Mom hat daran genippt, von Zeit zu Zeit, wir wissen, es heißt „Gin and Tonic, please“, das „and“ ist wichtig und korrekt, und wir verstehen die tiefe Sorge, aus der die Verlagsleiter seriöser Zeitungen zugleich mit den entsetzlichen Nachrichten, die sie uns ins Haus bringen, auch das Gin-Distillier-Probier-Paket an uns bringen wollen. Und so lasst es uns halten wie die Norweger: Die Heizung ist schon kalt, jetzt noch das Licht aus, und die Vorhänge vor, und dann Wacholderschnaps brennen, dazu noch legal, sozusagen unter Hausrecht. Versenken wir uns selbst in die diversen Geschmacksrichtungen, tauschen wir unter Freunden und Verwandten. Wie ein Dschinn wird der Gin sich uns dienstbar zeigen, bis wir, unter schwankenden Verbeugungen zum Bette streben, besseren Tagen entgegen.