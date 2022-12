Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gewin(n)flation

Manchmal kann man sich auf sein Gefühl eben doch verlassen. Eine Studie des Ifo-Instituts hat jetzt bestätigt, was wir uns alle schon seit einiger Zeit denken, nämlich, dass viele Firmen, Hersteller und Händler die hohe Inflation von 10% schamlos ausnutzen um noch kräftig einen draufzusetzen und uns nebenher so richtig auszusackeln.

So sagen das die Wirtschaftsforscher freilich nicht. Im Fachjargon klingt das wesentlich eleganter: „Der allgemeine Kostenschub wird als Vorwand genutzt, die Gewinnsituation zu verbessern.“ Selten ist Abzocke smarter beschrieben worden.

Und natürlich machen das laut Ifo nicht alle, sondern vornehmlich Bau, Verkehr, Handel, Gastronomie, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, also irgendwie doch… alle.

Wenn man sich dazu dann noch die Geldsäcke vergegenwärtigt, die bei der stellvertretenden Präsidentin des EU- Parlaments diese Woche in Brüssel gefunden worden sind, kommt man nicht umhin, festzuhalten, dass auch Korruption einer Gewinn-Inflation zu unterliegen scheint.

Dass übrigens die Frau Kaili jetzt sagt, die Geldsäcke in ihrer Brüsseler Wohnung gehören gar nicht ihr sondern „unbekannten Dritten“, das zeigt doch nur einmal mehr, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist. Und überhaupt - was heißt schon Korruption? Korruption ist ein böses Wort. Wenn alle profitieren heißt das in Bayern seit jeher nicht Korruption sondern Spezlwirtschaft. Jedem das Seine und uns das Meiste. Ohne diese christlich- soziale Erfolgs-Formel wäre der Aufstieg Bayerns vom Agrar- zum HightechLand doch gar nicht vorstellbar gewesen.