Ende der Welt - Die tägliche Glosse German Mut

Von wegen „German Angst“, da muss man nur mal an einem sonnigen Tag in München an die Isar oder auf einen der „Hot Spot“ Plätze gehen. Da siehst Du trotz Corona hunderte von Menschen dicht beieinander stehen, sitzen oder Sport machen, da sieht man förmlich den Mut in der Hitze flirren und zwar so viel Mut…, da könnt’s einem schon wieder angst und bange werden. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich