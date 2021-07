Ende der Welt - Die tägliche Glosse Geräusche und Gerüche

Ach, ist Bayern nicht wunderschön, diese herrlichen Seen mit Alpenkulisse. Wo sich die frische, reine, kühle Luft von den Bergen kommend, über den See legt. Stellen sie sich ans Ufer, machen Sie die Augen zu und Atmen sie tief ein und wenn sie dann wieder Luft kriegen, nachdem Sie die Schiffsdieselabgase der vorbeifahrenden Motorjacht ausgeatmet und den Geruch aus Ihrer Nase bekommen haben können sie das Dröhnen, der im Sonnenuntergang verschwindenden Jacht in vollen Zügen genießen. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich