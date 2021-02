Ende der Welt - Die tägliche Glosse Geldgeschenke

Wenn einem früher die Großtante oder die Oma mit rührseligem Blick und den Worten „kaufst Dir a Schoklad’ dafür“ eine Mark in die Hand gedrückt hat, dann war das ganz klar eine zweckgebundene Geldzuwendung. Also in etwa das, was die EU seit dieser Woche mit ihrem Programm gegen die Corona- Wirtschaftskrise in ihren Mitgliedsstaaten macht. Die EU sagt zu ihren Mitgliedern natürlich nicht „kauft’s Euch a Schoklad“, die EU sagt „kaufts Euch irgendwas mit Digital und was möglichst Grünes dafür.“ Also ein Glasfaserkabel und eine E-Auto-Tankstelle zum Beispiel. Deswegen gibt’s ja auch nicht nur einen Euro, nein, es gibt 750 Milliarden Euro! So viel Schokolade kann man gar nicht kaufen. Die EU- Staaten freuen sich trotzdem.

Was man sich bei der Oma nie gefragt hat, wo kommt die Mark, die sie einem in die Hand gedrückt hat, eigentlich her? Hat es die Oma womöglich auch so gemacht wie die EU und sich das Geld einfach geliehen? Dann wäre die Schokolade Schulden-finanziert, es läge also eine Hypothek auf der Schokolade. Weil die Schokolade aber längst aufgegessen ist, müssen die Schulden aus anderen Töpfen beglichen werden, zum Beispiel aus dem Vermögen vom Opa. Bei einer Mark kein Problem, selbst wenn zu D-Mark-Zeiten die Zinssätze exorbitant hoch waren. Aber 750 Milliarden, da schaut’s schon anders aus. Wie gut, dass die EU im Unterschied zum Opa einfach Geld drucken kann, wenn sie welches braucht. Das hat sie auch schon reichlich gemacht und so die Geldmenge im Euro-Raum in den letzten Jahren vervierfacht.

Gut, der Opa kann auch Geld drucken

Gut, der Opa kann auch Geld drucken, das ist dem Opa zwar verboten, aber so lange man ihm vertraut, wenn er sein Falschgeld unter die Leute bringt, weil man sagt, „geh, der Opa gibt mir doch keine falschen Fuchzger, der Opa doch nicht“, bringt er seine Scheine wunderbar weiter. Blöd ist es nur, wenn irgendwann einer zu zweifeln anfängt, die Scheine vom Opa mal gegen das Licht hält und feststellt, die haben ja nicht mal ein Wasserzeichen. Dann ist derjenige der Dumme, der den Schein grade hat. Der hat dann nämlich nur einen Fetzen Papier und einen Mordstrumm Ärger.

Drum gilt in Zeiten der Füllhorn-Politik in allererster Linie: nicht zu genau hinschauen, einfach Vertrauen haben. In die EU sowieso. Denken Sie nur an die Impfstoff- Beschaffung. Wenn man’s aus der Sicht des Virus betrachtet dann ist das doch wirklich super gelaufen.