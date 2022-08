Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gedankenkraft gegen Atomraketen

Dafür springt ein anderer Mann mit übernatürlichen Kräften furchtlos in die Bresche: Einst verdiente Uri Geller seinen Lebensunterhalt mit dem öffentlichen Verbiegen von Löffeln. Nun zieht sich der israelische Mentalist aus der Besteckschublade zurück und nimmt gefährlichere Ziele ins Visier: Falls es notwendig sein sollte, werde er den Kurs von Atomraketen ablenken, allein mit der Kraft seiner Gedanken, das hat er in einem offenen Brief an Wladimir Putin angekündigt.