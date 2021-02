Ende der Welt - Die tägliche Glosse Faschingsferien

Schullandheim… gestrichen, Berlin-Fahrt… gestrichen, Skilager… gestrichen, Wandertage… gestrichen, Projekttage… gestrichen, und an allen Tagen war ersatzweise Unterricht. Zum Dank und als Ausgleich hat man den Schulkindern jetzt die Faschingsferien gestrichen. Und sie lernen dabei auch noch was: Minus mal Minus ergibt Plus. Richtig, ein Plus an Unterricht. Gibt es eine schönere Art und Weise Mathe erlebbar zu machen? Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich