Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fahrpreis rauf

Um die neu bestellten Züge in Zeiten von Corona bezahlen zu können, bietet die Deutsche Bahn Homeoffice Büros in ihren ICE’s an. Es gibt Manager-Linien München-Hamburg-München, 14 Stunden für 4000 Euro Miete im Monat, oder die Moderate-Überstunden-Version München-Berlin-München, 10 Stunden für 3200 Euro. Die Gleitzeitvariante ist München-Nürnberg-München, Minimum 2 Stunden, Maximum fast rund um die Uhr. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Ein Mal sei er mir noch gestattet, der Scheuer Andi. Bitte! Zitat: „Wir wollen den WOW-Effekt beim Bahnfahren. (…) Es muss einfach, günstig, komfortabel und verlässlich sein, damit das umweltfreundlichste Verkehrsmittel der digitalen Gesellschaft für die Menschen zur Leidenschaft wird.“ Der Wow-Effekt der digitalen Gesellschaft. Mit so viel heißer Luft ließe sich locker ein ganzes Kohlekraftwerk ersetzen. Wenigstens das kann er, der Scheuer Andi.

Und ein Wow-Effekt stellt sich auch ein, wenn die Bahn ihren treuen Kunden für Dezember was ankündigt? Genau, eine Fahrpreiserhöhung. „Wow, schon wieder!“, denkt man sich und ist damit wirklich hundsgemein zum armen DB-Konzern. Anfang des Jahres hat der Staat durch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten die Tickets um 10% billiger gemacht, da wird man ja wohl mal 1,9% draufschlagen dürfen. Selbst wenn die Bahn das fünf mal machen würde - wovon wir ausgehen dürfen - sind danach die Fahrkarten immer noch 0,5% billiger als 2019. Also wer da keine Leidenschaft für’s Bahnfahren entwickelt, dem kann nicht einmal mehr der Scheuer Andi helfen!

Außerdem investiert die Bahn, das darf man nicht vergessen. In neue Züge zum Beispiel. Nachdem die Firma jahrelang in Grund und Boden gespart wurde, nimmt man jetzt wieder ein paar Milliarden in die Hand. Das Geld kommt übrigens von den gleichen Leuten, denen der Konzern im Dezember bei den Fahrpreisen wieder einmal tiefer in die Taschen greifen wird: Von uns! Den Steuerzahlern. Toll! Die Bahn kauft erst mit unserem Geld neue Züge, für wir dann in der Folge teurere Fahrkarten kaufen müssen, weil die Züge schließlich neu sind. Schon wieder ein Wow-Effekt! Wow! Läuft für die Bahn im Kapitalismus…

Reinpressen was geht, auch das ist Kapitalismus

Die neuen Züge sind übrigens laut Bahn-PR superlange ICEs mit - halten Sie sich fest - 13 Wagen! Das gab’s angeblich noch nie… Also abgesehen davon, dass die alte Bundesbahn teilweise mit 16 Wagen gefahren ist, sind die neuen „Superzüge“ vor allem eines: Sau-eng. Reinpressen was geht, auch das ist Kapitalismus.

Und man muss es noch einmal sagen: Die Bahn hat’s nicht leicht! Weil heute jeder Bahn fahren will. Das war früher anders: Im 19. Jahrhundert, da konnte sich das gemeine Volk eine Bahnfahrt gar nicht leisten. Wohin hätten die auch fahren sollen? Im Grunde sollte man da wieder hin. München - Berlin: 2000 Euro! Wer sich das leisten kann, hat Platz, ein Zug am Tag reicht und die Umwelt freut’s auch. Der Rest macht home-office. Dann ist die SPD auch dafür.

Eben alles eine Frage der Perspektive!